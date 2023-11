Madame Web, svelato il primo trailer ufficiale

Sony Pictures ha appena rilasciato il primo trailer ufficiale di Madame Web. Il film uscirà nel 2024 e racconterà le vicende dell’omonimo personaggio del mondo Marvel

Il personaggio di Madame Web fu creato per la Marvel da creato da Dennis O’Neil e John Romita Jr. È la prima volta che si cerca di realizzare un film in live action di questo personaggio da portare al cinema. S. J. Clarkson si trova al timone del progetto nei panni di regista, Dakota Johnson vestirà i panni di protagonista, mentre il resto del cast sarà composto da: Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. La sceneggiatura è firmata da Claire Parker e dallo stesso S. J. Clarkson. Le riprese sono cominciate ufficialmente il 13 luglio 2023 e tuttora non sono ancora terminate.

Madame Web, cosa sappiamo oltre il trailer

Per il momento sappiamo solo che Madame Web racconterà l’Origin Story di una delle eroine più enigmatiche della Marvel. Cassandra Webb, la protagonista della storia, è un paramedico che vive a Manhattan e possiede dei poteri di chiaroveggenza. A causa di non chiare circostanze, si ritrova costretta a confrontarsi con alcune rivelazione del suo passato e, in quest’occasione, fa la conoscenza di altre tre giovani donne destinate ad un futuro straordinario, ma che prima dovranno riuscire a sopravvivere ad un presente ricco di minacce. Madame Web farà parte dello Spider-Man Universe della Sony. Non abbiamo ancora una data precisa per l’uscita del film, ma sappiamo per certo che arriverà nelle sale nel 2024.

E voi cosa ne pensate del trailer di Madame Web? Siete curiosi di vedere finalmente un lungometraggio in live action di questo personaggio? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

