Avatar: Frontiers of Pandora, rivelati i contenuti del Season Pass

Un mondo di gioco espandibile come gli incassi di James Cameron, quello di Avatar andrà oltre le “Frontiers” di Pandora con il Season Pass

Siccome non si può parlare di “Tripla A” senza includere contenuti extra nel sempre più aleatorio concetto di “stagione”, ecco che il Season Pass si fa strada anche tra i Na’vi di Avatar: Frontiers of Pandora. Come potete vedere nel tweet qui sotto, la direttrice creativa Andrada Greciuc conferma la presenza di due espansioni alla storia che arriveranno entro la fine del 2024. Incluso nella versione Gold (da non confondersi con la fase gold) del gioco di base con un sovrapprezzo, nonché nella Ultimate Edition (tre edizioni diverse, come in Mario + Rabbids: Sparks of Hope), il pacchetto darà accesso all’equipaggiamento Resistance e ad elementi cosmetici annessi. Potete vedere il trailer nel tweet qui sotto.

Discover the content of the Season Pass offering new gameplay experiences and storylines!

Available in the Gold and Ultimate Edition on the Ubisoft Store. pic.twitter.com/hjdXhod9Ir — Avatar: Frontiers of Pandora (@AvatarFrontiers) November 14, 2023

Un Season Pass per passare con Avatar tutte le quattro stagioni del 2024: i contenuti extra per Frontiers of Pandora

Il primo pacchetto della storia, The Sky Breaker, è previsto per la prossima estate e porta i giocatori per mano in un viaggio con il clan dei nomadi Zeswa, in nuove aree delle Pianure. L’adunanza dei clan però verrà interrotta da una misteriosa ombra tra i cieli. Il secondo pacchetto, Secrets of the Spies, è invece previsto per l’autunno e introdurrà una regione tutta nuova da esplorare. Siccome però l’amministrazione di sviluppo e risorse ha già iniziato a fare scavi, starà a noi porre fine allo scempio della natura. Le anteprime dedicate al gioco lo definiscono come una rivisitazione delle idee di gameplay di Far Cry, adattandole al parkour nella giungla, al volo in armonia con la natura e, in generale, alla fortunata saga cinematografica di James Cameron.

Ora sta a voi dirci la vostra. Voi preferite i DLC a scaglioni o siete più nostalgici verso il maggiore focus sulla completezza al day one del passato? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.