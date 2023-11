Suicide Squad: Kill the Justice League, 20 minuti di gameplay nel video “insider”

Quando l’insider è il team di sviluppo stesso, quel che otteniamo sono venti minuti di gameplay per Suicide Squad: Kill the Justice League

Non vogliamo acchiappare click a tradimento, ma Rocksteady Studios ha pensato bene di intitolare “Insider” la sua serie di video per Suicide Squad: Kill the Justice League, nel quale una buona parte di inizio gioco viene mostrata con venti minuti di gameplay puro. Possiamo dunque scorgere come la squadra fa il suo (ormai insperato) ingresso a Metropolis, i vari metodi di viaggio garantiti dalla Sala della Giustizia e molto altro. Deadshot si muove con un jetpack, Harley Quinn sfrutta il Bat-rampino (in combo con il jetpack se necessario), King Shark gode di salti sovrumani e Captain Boomerang sfrutta il guanto dotato della forza della velocità per correre come Flash. E questo senza menzionare le doti dei quattro in battaglia!

Suicide Squad Insider, parte 1: come Rocksteady Studios mostra il gameplay di Kill the Justice League

Harley può sopperire alle lunghe distanze con il rampino e colpire i nemici con la mazza, oltre ad oscillare in giro e (naturalmente) sparare. Captain Boomerang può usare cecchini, fucili d’assalto e fucili pesanti tra un teletrasporto e l’altro, oltre a congelare i nemici e… beh, lanciare il boomerang. King Shark, manco a dirlo, è il “tank” del gruppo: “morte dall’alto”, così gli sviluppatori descrivono il gameplay nei suoi panni. Può piombare sui nemici sfruttando il suo peso, oltre a sfruttare a sua volta armi da fuoco in combo con coltellacci e falci per il corpo a corpo. Deadshot, come è facile immaginare, è specializzato nelle armi da fuoco, che sfrutta anche nel corpo a corpo per iniziare combo piene di colpi critici. E tutti beneficiano di Suicide Strike per chiudere in fretta gli scontri, nonché di contrattacchi a distanza per stordire i nemici. 2 febbraio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Ora sta a voi dirci la vostra: state ancora aspettando con ansia questo titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.