The Day Before: svelati i requisiti PC

F>ntastic ha svelato, pochi giorni fa, quali sono i requisiti per giocare a The Day Before su PC. Vediamoli insieme

Pochi giorni fa, il team di sviluppo Fntastic è tornato a parlare dei vari requisiti necessari per giocare alla versione PC di The Day Before, l’MMO post-apocalittico che arriverà sui vostri scaffali il 7 Dicembre. Sappiamo già che il gioco è stato interamente sviluppato utilizzando le capacità di Unreal Engine 5 e, come scopriremo nelle specifiche tecniche, non richiederà un PC di fascia alta. Sorprendentemente non Fntastic non ha svelato i requisiti per quanto riguarda il lato AMD CPU e GPU; quindi, molto probabilmente, non sappiamo cosa aspettarci con certezza dal punto di vista grafico. Ma ora, vediamo insieme, quali sono i requisiti PC necessari per giocare a The Day Before.

The Day Before: ecco l’elenco dei requisiti PC

Oltre all’Unreal Engine 5, il gioco post-apocalittico ha saputo attirare l’attenzione dei vari giocatori anche grazie al suo gameplay e a un’ambientazione davvero realistica. Scopriamo allora quali sono i requisiti necessari per poter giocare alla nuova fatica dei Fntastic.

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit;

Windows 10 64-bit; Processore: Intel Core i5-8400 o AMD equivalente;

Intel Core i5-8400 o AMD equivalente; Memoria: 16 GB di RAM;

16 GB di RAM; Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD equivalente;

NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD equivalente; DirectX: Versione 12;

Versione 12; Rete: Connessione Internet a banda larga;

Connessione Internet a banda larga; Memoria: 55 GB di spazio disponibile;

55 GB di spazio disponibile; Note aggiuntive: SSD (preferito), HDD (supportato), Impostazioni di bassa qualità

Consigliati

OS: Windows 10 a 64 bit;

Windows 10 a 64 bit; Processore: Intel Core i7-8700 (3,2 Ghz) o AMD equivalente;

Intel Core i7-8700 (3,2 Ghz) o AMD equivalente; Memoria: 16 GB di RAM;

16 GB di RAM; Grafica: NVIDIA GeForce 1080 Ti o AMD equivalente;

NVIDIA GeForce 1080 Ti o AMD equivalente; DirectX: versione 12;

versione 12; Rete: Connessione Internet a banda larga;

Connessione Internet a banda larga; Memoria: 55 GB di spazio disponibile;

55 GB di spazio disponibile; Note aggiuntive: SSD, Impostazioni di alta qualità

The Day Before sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Avete già effettuato il pre-ordine? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per ulteriori notizie sul mondo dei videogiochi, restate sintonizzati su tuttotek.it. Invece, se volete qualche chiave di gioco a prezzo scontato, vi rimandiamo alle offerte su Instant-Gaming.