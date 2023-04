Street Fighter 6: annunciato uno showcase ad aprile

Capcom ha annunciato con un breve video che ad aprile si terrà un nuovo showcase di Street Fighter 6 che sarà presentato da Lil Wayne

Se siete dei fan dei picchiaduro sicuramente non vedrete l’ora di mettere le mani sul nuovo capitolo di Street Fighter. Ormai non manca molto tempo all’uscita del nuovo fighting game di Capcom, ma a quanto pare la compagnia ha ancora delle informazioni da condividere con i giocatori prima del lancio. Recentmente infatti è stato annunciato che ad aprile si terrà un nuovo showcase di Street Fighter 6 che sarà presentato da Lil Wayne.

Tante informazioni e qualche sorpresa nello showcase di aprile di Street Fighter 6

Il nuovo showcase di Street Fighter 6 sarà trasmesso il 20 aprile a mezzanotte sul canale YouTube ufficiale del gioco. Durante la presentazione saranno approfonditi aspetti come la modalità World Tour, il Battle Hub e il Fighting Ground, ma forse ci saranno anche delle sorprese inaspettate.

A quanto pare Capcom infatti ha dichiarato che al termine dell’evento ci saranno delle grosse novità per tutti i fan del gioco. Al momento la compagnia non ha svelato ulteriori informazioni su questa grande sorpresa, ma ovviamente i giocatori hanno già formulato diverse ipotesi. Al momento, stando anche ad alcuni presunti leak, si suppone che Capcom possa pubblicare una nuova open beta di Street Fighter 6 subito dopo la fine dello showcase. Un evento del genere farebbe di sicuro la felicità di tutti i giocatori, ma ci teniamo comunque a ricordarvi che al momento non c’è nulla di confermato e di conseguenza è meglio non avere troppe aspettative.

Street Fighter 6 sarà disponibile dal 2 giugno per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S.