Disney Plus: inizia la seconda stagione di How I Met Your Father!

Sono finalmente disponibili su Disney Plus i primi sette episodi della seconda stagione di How I Met Your Father, il sequel spin off della ben più celebre serie, creata da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il catalogo di Disney Plus, in questo mese di aprile, si è andato espandendo con serie e film di un certo valore. Pensiamo anche soltanto alla terza stagione di The Mandalorian ancora in corso, ma anche alla nostrana The Good Mothers (di cui vi abbiamo parlato in una recensione, cliccate qui!), ma anche il candidato all’Oscar Gli Spiriti dell’Isola. Insomma, di roba interessante da vedere sulla piattaforma streaming targata Disney ce n’è davvero tanta, e tanta ne arriverà. Negli scorsi giorni, ad esempio, è arrivata la prima parte della seconda stagione di una serie che farà suonare più di un campanello anche a chi non ha ancora visto la prima. Sì, stiamo parlando di How I Met Your Father.

Distribuita per la prima volta nel 2022, la serie è uno spin-off sequel della sitcom How I Met Your Mother. Creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, How I Met Your Father vanta nel cast personalità come Hilary Duff, Cristopher Lowell, Francia Raisa e Tom Ainsley. Attualmente su Disney Plus sono stati distribuiti i primi sette episodi della seconda stagione, che ne conterà 20 in totale. Se siete curiosi di dare una sbirciatina, vi lasciamo il trailer proprio qua sotto.

How I Met Your Father: i primi sette episodi della seconda stagione approdano su Disney Plus!

La sinossi, così come divulgata da Disney Plus, è la seguente:

In un futuro prossimo, Sophie racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che ci catapulta indietro al presente, in cui Sophie e il suo affiatato gruppo di amici sono nel mezzo del capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle opzioni limitati.

Seguirete la seconda stagione di How I Met Your Father su Disney Plus? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

