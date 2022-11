Street Fighter 6: rivelato il sistema di combo “dinamico”

I colleghi delle testate internazionali hanno analizzato Street Fighter 6 mettendo in luce un nuovo sistema per le combo confermato da Capcom

Quando Capcom ha presentato alla community Street Fighter 6 nel mese di giugno, ha anche riferito che ci sarebbero stati due diversi schemi relativi alle combo e ai controlli del gioco: Moderno e Classico. Il primo prevede un minor numero di tasti per le combinazioni e le speciali art, il director del titolo, Takayuki Nakayama ha comunque chiarito che non si tratta di “una modalità di gioco semplificata”. Tuttavia, ora è emerso che esiste un terzo schema di controllo che il sito Game Informer ha recentemente analizzato: i “controlli dinamici“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Street Fighter 6: ecco come funzionano le combo con il sistema di controlli “dinamico”

Ebbene sì: non solo controlli di gioco “Moderno” e “Classico” per Street Fighter 6, che vedrà l’introduzione di un terzo sistema “dinamico” per le combo. Il gioco deciderà automaticamente, in sostanza, quali attacchi utilizzare in base ai tasti del premuti e alla posizione del personaggio giocante. Pertanto, se si attacca a distanza con un pulsante, si otterrà automaticamente un attacco a distanza. Premendo lo stesso pulsante nel corpo a corpo si può invece eseguire una combo. Le parate saranno però ancora manuali ed è necessario il solito tempismo per sfruttarle a pieno.

Nakayama ha spiegato che lo schema dei controlli in questione è stato ispirato dal termine “button mashing” (ossia premere pulsanti a caso):

In un normale gioco di combattimento, quando si [schiacciano a caso i pulsanti], si scagliano tantissimi colpi spesso inutili. Volevamo stavolta che premendo i pulsanti a caso accadesse qualcosa di importante e che ciò facesse la differenza.

Il sistema dei controlli dinamici sarà disponibili soltanto nelle modalità di gioco locale, mentre i controlli moderni e classici saranno selezionabili in tutte le modalità dell’attesissimo picchiaduro. Nakayama ha anche dichiarato che il team sta lavorando per bilanciare questi ultimi due sistemi di controlli con l’altro, rendendoli entrambi utilizzabili in contesti competitivi. Vi ricordiamo che Street Fighter 6 arriverà su Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC nel 2023.

