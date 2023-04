Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è ora disponibile: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha divulgato il trailer di lancio di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, disponibile da oggi 21 aprile, ecco tutti i dettagli

I possessori di Nintendo Switch in questi mesi avranno di che gioire. Se, infatti, tutti stiamo aspettando con ansia l’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a partire da oggi, 21 aprile, è disponibile Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Potrete mettere alla prova la vostra strategia di battaglia in missioni strategiche a turni, manovrando unità terrestri, aeree e navali. Questi classici per Game Boy Advance sono stati ricostruiti da zero e presentano tutto il gameplay degli originali con l’aggiunta della possibilità di sfidare gli amici online.

Arruolatevi nell’esercito di Orange Star, mettete a punto le vostre strategie nella modalità Campagna di Advance Wars e respingete gli attacchi degli eserciti di Blue Moon, Green Earth e Gold Comet. Quindi, affrontate le feroci armate di Sturm e Black Hole in Advance Wars 2: Black Hole Rising. In entrambe le campagne potrete velocizzare il gameplay e ricominciare i vostri turni per un’esperienza tattica più raffinata. Ci sono una quantità di sfide di diverso tipo che possono essere affrontate avvalendosi di qualsiasi strategia o UC si desideri. A seconda del punteggio ottenuto, il giocatore riceverà monete per sbloccare altri UC e sfide aggiuntive. In occasione del lancio, Nintendo ha divulgato un nuovo trailer che trovate qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp!

Affrontate fino a tre amici in modalità multigiocatore locale o combattete contro di loro online in una partita 1v1 per stabilire il vincitore. Inoltre, la Sala Grafica offre mappe personalizzate: campi di battaglia montagnosi dove l’aeronautica svolge un ruolo fondamentale o zone di combattimento in mare aperto. Le mappe create possono essere condivise con gli amici per vedere se sono in grado di superare la tua sfida.

Avete visto il trailer di lancio di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!