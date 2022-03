La maledizione dell’erede: Daniel Radcliffe non vuole tornare come Harry Potter

Daniel Radcliffe non è interessato a tornare come Harry Potter in un eventuale adattamento de La maledizione dell’erede

Sono passati poco più di due mesi dalla reunion del cast di Harry Potter, tenutasi in occasione del ventennale de La Pietra Filosofale. Nonostante ciò, Daniel Radcliffe non è toccato da un possibile ritorno nei panni del mago più famoso del mondo. Nell’ultimo periodo si è infatti vociferato di un possibile adattamento de La maledizione dell’erede, lo spettacolo teatrale co-scritto da J. K. Rowling ambientato dopo il termine della saga letteraria. Scopriamo insieme le parole di Daniel Radcliffe!

Cosa sappiamo su La maledizione dell’erede

Nonostante il mondo creato da Rowling sia ancora in auge grazie al franchise di Animali Fantastici, che sta per accogliere nelle sale il terzo capitolo, è stata proprio la reunion di gennaio a illuminare gli occhi dei fan. Rivedere il cast di nuovo insieme dieci anni dopo l’ultima volta è stata una grande emozione per tutti e la voglia di rivederli insieme recitare in un nuovo lungometraggio sembra aver ingolosito molti. Uno di questi è proprio Chris Columbus, regista dei primi due capitoli della serie, che ha rivelato a Variety che per lui sarebbe stato un sogno riportare il trio sul grande schermo. Non è tardata però la risposta in merito di uno dei diretti interessati, quel Daniel Radcliffe che per ben 10 anni ha vestito i panni di Harry Potter. In un’intervista per il New York Times, l’attore inglese ha affermato:

Non è una cosa che mi interessa fare adesso. Questa non è la risposta che tutti vorrebbero, ma credo di esser stato capace di tornare indietro e godermela perché non fa più parte della mia vita quotidiana. Sto arrivando ad un punto in cui mi sembra di essere uscito integro da Harry Potter e sono davvero felice di dove mi trovo adesso e tornare indietro sarebbe un cambiamento enorme nella mia vita. Non dico che non lo farò mai, ma gli attori di Star Wars hanno avuto circa 30, 40 anni prima di tornare. Per me ne sono passati solo 10. In questo momento non mi interessa farlo.

Pochi dubbi restano ai fan in merito alla questione. Se l’adattamento de La maledizione dell’erede ci sarà, non vedrà la partecipazione di Daniel Radcliffe, almeno non in tempi brevi. Si potrà continuare ad ammirare però il suo adattamento teatrale, che riscuote molto successo all’estero, e la versione cartacea, rilasciata pochi anni fa. Tra poche settimane invece potremo vedere l’attore inglese protagonista, insieme a Sandra Bullock e Channing Tatum di The Lost City.

Cosa ne pensate di questa notizia? Rivedremo mai Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter? Fateci sapere la vostra nei commenti!

