Rainbow Six Siege: disponibile la nuova modalità Team Deathmatch

Continua il supporto da parte di Ubisoft a uno dei suoi titoli di punta, ovvero Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Ormai arrivato al settimo anno consecutivo di supporto, i ritmi non accennano a rallentare: con il via alla prima stagione di questa nuova annata, ci sono tante diverse novità in ballo. Tra queste, oggi ne vediamo una in particolare: è stata infatti introdotta da poco per Rainbow Six Siege la nuova modalità Team Deathmatch, con l’obbiettivo di portare una ventata d’aria fresca per il titolo. Vediamo i dettagli di seguito!

Rainbow Six Siege: le novià di Team Deathmatch

Come possiamo vedere dal trailer pubblicato sui canali ufficiali di Rainbow Six Siege un paio di giorni fa, Team Deathmatch sarà la prima modalità che consentirà il respawn. Si tratta infatti di una nuova modalità permanente composta da due team da 5 giocatori che si daranno battaglia per collezionare il maggior numero di kill possibili. Le partite dureranno un massimo di cinque minuti, o in generale fino a quando uno dei due team non raggiunge le 75 kill.

Sarà inoltre possibile cambiare operatore dopo la morte, così da adattare il nostro stile di gioco alla situazione. Una cosa interessante di questa modalità è che ogni squadra potrà essere composta da un mix di operatori sia di attacco sia di difesa, e non saranno utilizzabili nessuna delle loro abilità (ciò include strumenti come Barricate, Rinforzi, Strumenti di osservazione e Droni). Le mappe di gioco saranno Theme Park, Villa e Favela.

