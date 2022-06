ASUS ROG Strix SQ7: finalmente rivelate le specifiche

Rilasciate le specifiche da ASUS relative al nuovo SSD ROG Strix SQ7. Finalmente rivelate tutte le informazioni nel dettaglio

Poco meno di un mese fa, ASUS ha pubblicato un teaser per il suo primo SSD interno, il ROG Strix SQ7. Ora l’azienda (qui per maggiori info) ha finalmente rilasciato le specifiche complete. Il nuovo SSD, si basa infatti sul controller Phison E18 a 12 nm. Sebbene ASUS non abbia menzionato specificamente il tipo di flash utilizzato dall’unità, ha gentilmente lasciato il numero del modello del flash visibile in una delle sue immagini dell’unità. Sebbene il nome completo del modello non sia visibile, ne è visibile abbastanza per identificarlo come il flash TLC a 176 strati di Micron. Il ROG Strix SQ7 sfoggia anche una cache DDR4, come previsto, anche se ASUS non menziona le velocità di clock.

Dettagli del nuovo ASUS ROG Strix SQ7

ASUS afferma che l’unità fornirà velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s e velocità di scrittura fino a 6000 MB/s. Il che pone il ROG Strix SQ7 in concorrenza diretta con molte altre unità high-end basate su Phison E18 di artisti del calibro di Kingston, MSI, Sabrent e altri. Sfortunatamente, ASUS non menziona IOPS o prestazioni casuali, sebbene venga menzionata una cache SLC “grande” non specificata.

Altre caratteristiche includono la crittografia TGC Opal e AES a 256 bit. ASUS fornisce anche la propria dashboard SSD, che ovviamente è a marchio ROG. Anche se sembra una versione skin della dashboard SSD standard di Phison, piuttosto che qualcosa di personalizzato. ASUS fornisce anche una copia del software NTI Backup Now EZ e le unità sembrano avere una garanzia di cinque anni. L’Azienda menziona la compatibilità PS5 al di fuori dello spazio PC. Non è stata fornita alcuna parola sui prezzi o sulla disponibilità al dettaglio e finora ASUS ha elencato solo un modello da 1 TB.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo SSD ASUS ROG Strix SQ7 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).