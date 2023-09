State of Play | Marvel’s Spider-Man 2: un nuovo trailer dedicato ai costumi!

Nel corso dell’ultimo State of Play Marvel’s Spider-Man 2 si è presentato con un nuovo trailer che ha mostrato tanto gameplay, esplorazione e una vagonata di costumi

L’ultimo State of Play di casa Sony doveva essere una conferenza dedicata esclusivamente agli indie e ai titoli sviluppati da terze parti, secondo quanto annunciato tramite Blog ufficiale il giorno prima, ma a quanto pare c’è stata una piccola mancanza di comunicazione. Questo perché sul palco sono salite anche esclusive console Sony, come, ad esempio, l’imminente Marvel’s Spider-Man 2, che arriverà su PS5 il prossimo 20 ottobre. Un titolo a cui Sony punta davvero molto, come testimoniano la valanga di trailer, notizie e comunicati divulgati nel corso del tempo.

Marvel’s Spider-Man 2 protagonista sul palco dello State of Play con un nuovo trailer!

Spider-Man, come dicevamo, è stato protagonista anche dello State of Play dello scorso 14 settembre con un nuovo, estesissimo, trailer. Nel materiale video abbiamo potuto vedere sprazzi di gameplay, fra combattimento ed esplorazione, e la rapidità con cui sarà possibile switchare fra Peter e Miles grazie all’SSD di PS5. La festa del fanservice è continuata con l’annuncio della presenza, nel gioco, di ben 65 costumi da indossare in più di 200 modi diversi. Tutte le tute deriveranno da fumetti, film, serie TV e molto altro.

Marvel’s Spider-Man 2 è il sequel diretto dell’avventura vissuta nel 2018 con il primo capitolo e terza iterazione del franchise di Insomniac Games dopo lo spin-off standalone del 2020, Spider-Man: Miles Morales. Come dicevamo in apertura, è un action-adventure su cui Sony punta davvero molto, forte dell’affetto che i fan hanno mostrato nel tempo. E forte anche, indubitabilmente, dell’attrazione che un brand come quello dell’Uomo Ragno esercita ed ha sempre esercitato.

