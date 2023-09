Nel corso della presentazione dell’ultima gamma di telefono targati Apple, si è posta molta attenzione sulla potenza del chip A17 Pro contenuto nell’iPhone 15 Pro e Pro Max, che permetterebbe di raggiungere nuove vette per il mondo del gaming: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Ad ogni presentazione di una nuova linea di telefoni Apple o Samsung, il mondo della tecnologia fa un passo in avanti. Che sia grande o piccolo poco importa: si va avanti, si prosegue verso nuove mete che dieci, ma anche cinque, anni fa erano quasi risibili da quanto sembravano impossibili. Lo stesso è successo nel corso dell’ultima presentazione di Apple per la nuova gamma di iPhone. In arrivo il prossimo 22 settembre nel mercato internazionale, i nuovi iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono, ovviamente parlando, l’ultimo ritrovato della tecnologia portatile della grande mela. Anche per quel che riguarda il mondo del gaming, a quanto pare.

Il top di gamma di casa Apple | iPhone 15/15 Pro/Pro Max: tante le novità anche per il gaming

I due nuovi top di gamma, iPhone 15 Pro e Pro Max, oltre alla bellissima scocca in titanio hanno, come componente interno, un nuovo chipset inedito. Chiamato A17 Pro, questo nuovo processore è, stando ad Apple stessa, il più potente che si sia mai montato in uno smartphone. Con una CPU 6-core è in grado di far girare, in formato nativo, anche giochi AAA con supporto al ray tracing. Sembra fantascienza, ma a quanto pare è realmente possibile.

Con una tech demo, Apple ha mostrato in azione su iPhone 15 Pro effetti di ray tracing in real time senza alcun calo nel frame rate. Inoltre, ha mostrato videogiochi in azione come Resident Evil 4 Remake, Village e anche il nuovo Assassin’s Creed Mirage (la cui uscita è prevista su PC e console per il prossimo 6 ottobre). Non si tratta, inoltre, di porting, ma di veri e propri giochi che girano nativamente su telefono. Al netto di qualche compromesso, ovviamente, ma la cosa sembra comunque molto promettente.

Sì, ma a che prezzo? | iPhone 15/15 Pro/Pro Max: tante le novità anche per il gaming

I nostri dubbi riguardano, principalmente, il surriscaldamento dell’hardware e ovviamente anche la durata della batteria. Considerando quanto è dispendioso, a livello di calcolo, far girare correttamente titoli così grandi, nonostante la potenza del processore, ci sembra improbabile che il telefono possa durare a lungo in termini di batteria e che non soffra il surriscaldamento. Staremo a vedere!

Intanto, qualche ulteriore dettaglio sui videogiochi in uscita. Resident Evil 4 Remake e Village non hanno ancora una data d’uscita su iPhone 15, ma dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno. Assassin’s Creed Mirage è previsto per i primi mesi del 2024 e, se non bastasse, Kojima Productions ha annunciato che anche Death Stranding Director’s Cut potrà essere comodamente giocato su iPhone 15. Quando? Ancora non si sa, probabilmente quest’anno.

Attendiamo, curiosi!

E questo è quanto. Se Apple riuscirà o meno a far fare un altro passo in avanti al mondo del gaming con iPhone 15 Pro e Pro Max è ancora tutto da vedere, fatto sta che il tutto sembra davvero essere molto promettente. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema videoludico e tech!