Mickey’s Mouse Trap, ecco il trailer dell’horror di Topolino

Questa versione del personaggio di Topolino è diventata di dominio pubblico, e ovviamente non poteva mancare qualcuno che approfittasse della situazione: ecco il primo trailer di Mickey’s Mouse Trap, il primo horror in live action di Topolino

Le nostre infanzie continuano ad essere rovinate: pare infatti che il primissimo cortometraggio animato di Topolino, del 1928, il primo lavoro d’animazione della The Walt Disney Company, è diventato di dominio pubblico. Esattamente come accadde per Winnie The Pooh, qualcuno ha ben pensato di traumatizzare la nostra infanzia creando il primo film horror in live action sul personaggio di Topolino. Quel qualcuno è Jamie Bailey, che ha ben pensato di rendere Topolino un serial killer che dà la caccia ad un gruppo di ragazzi in un luna park, richiamando il corto animato Steamboat Willie. Il regista ha già pubblicato online il primo trailer del live action horror che ha chiamato Mickey’s Mouse Trap, dove c’è il classico tizio in maschera che uccide dei poveri malcapitati.

Mickey’s Mouse Trap, trailer e trama del film

L’idea cavalca palesemente l’onda di quanto fatto con Winnie The Pooh in Blood and Honey, dove il tenero orsetto protagonista delle avventure nel Bosco dei 100 Acri diventa un pazzo serial killer, rendendo il film horror un pessimo b-movie, a proposito, ecco la lista dei peggiori film del 2023 secondo la redazione di tuttotek. Chissà, magari nel caso di Topolino il film sarà più di qualità? Lo scopriremo solo vivendo. Ciò che notiamo dal trailer, comunque, sono vibes da film horror amatoriale, ma anche qualche battuta meta horror che prende in giro il genere stesso, con uno dei protagonisti che dice “se fossimo in un film horror, nessuno direbbe torno tra poco, perché poi non lo fa”. Ci sono anche alcune vibes alla Five Nights At Freddy’s, con questo parco a tema in cui si nasconde il serial killer che a volte si mostrerà dalle telecamere di sicurezza. Ecco la sinossi ufficiale:

È il 21esimo compleanno di Alex, ma è bloccata in un parco divertimenti per colpa di un turno serale, così i suoi amici decidono di farle una sorpresa, ma un killer mascherato da Topolino decide di fare un gioco con loro al quale lei deve sopravvivere

Al momento Mickey’s Mouse Trap non ha una data d’uscita, ma i produttori sperano di pubblicarlo a marzo. Cosa ne pensate? Siete curiosi di questa versione horror di Topolino? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema!

