PS Plus Collection: annunciata la chiusura del servizio

Contestualmente alla conferma dei giochi gratuiti per il Plus Essential di febbraio, Sony ha annunciato la chiusura della PS Plus Collection: scopriamo insieme tutti i dettagli

Sony ha recentemente annunciato, con uno “straordinario” trailer, l’ufficiale fine di carenza di hardware che ha tartassato i videogiocatori in questi anni. Videogiocatori che, in realtà, volevano semplicemente acquistare una console in un negozio, senza dover far fare la cresta ai bagarini o aspettare per l’appunto più di due anni. Uno degli incentivi al passaggio alla next-gen è stato, indubbiamente, l’insediamento della PS Plus Collection, una raccolta di una ventina di grandi titoli PS4 che consentiva ai videogiocatori che non avevano avuto la precedente console di Sony (o che non li avevano semplicemente giocati) di riscattarli gratuitamente, a patto di essere abbonati al PlayStation Plus.

Contestualmente all’annuncio dei giochi gratis di febbraio 2023, Sony ha anche sorpreso tutti nell’affermare che la PS Plus Collection cesserà di esistere a partire dal prossimo 9 maggio. Potete comunque riscattare i giochi fino allo scadere di questa data e non vi verranno poi rimossi: faranno comunque sempre parte della vostra libreria fintanto che sarete abbonati al Plus. Sul PlayStation Blog, nel post di annuncio, Sony ha affermato:

[…] dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più offerta. Se non hai ancora riscattato i titoli in questa raccolta, potrai farlo fino al 9 maggio, il che ti permetterà di accedere a tali titoli anche dopo questa data fintanto che sarai membro PlayStation Plus.

PS Plus Collection: annunciata la chiusura, ricordatevi di riscattare i seguenti titoli!

I giochi inclusi sono i seguenti (a maggio 2022 era già stato rimosso Persona 5):

Annunciata dunque la chiusura del servizio della PS Plus Collection. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!