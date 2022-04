Rainbow Six Siege: Major, svelate le date della competizione a Charlotte!

Nelle scorse ore, Ubisoft ha svelato le date ufficiali della Rainbow Six Siege: Major che si terrà a Charlotte, in California: scoprite insieme a noi tutti i dettagli

Dopo i nostrani PG Nationals 2022, torna in grande spolvero uno dei più importanti tornei di Rainbow Six Siege, che nonostante l’arrivo di Extraction, continua imperterrito a macinare numeri, giocatori ed eventi dedicati. La prima stagione dell’anno competitivo del titolo è in corso e, nel mese di maggio, si terrà la prima delle competizioni più importanti dedicategli: i Six Majors. Questi eventi si terranno nei mesi di maggio, agosto e novembre di quest’anno e vedranno sfidarsi le sedici migliori squadre provenienti dalle zone dell’Asia, dell’Europa, dell’America Latina e del Nord America. La competizione, dopo la parentesi a Raleigh nel 2019, ritorna negli Stati Uniti a Charlotte, in California.

E non solo! Dopo ben due anni di pandemia e un attento controllo della situazione globale da parte degli organizzatori, la buona notizia è che quest’anno il Six Charlotte Major sarà aperta al pubblico per le fasi dei Playoff e della Grand Final. Gli organizer presso Ubisoft hanno dichiarato:

Dopo più di due anni senza un pubblico live agli eventi internazionali, speravamo davvero di poter di nuovo vedere i nostri fan all’interno delle nostre sedi e siamo davvero felici di tornare a guardarvi fare il tifo per le vostre squadre preferite, per celebrare Rainbow Six eSports con l’intera famiglia di Siege.

Rainbow Six Siege: Major, ecco le date per tutte le fasi della competizione a Charlotte!

Vediamo insieme le date ufficiali dell’evento a Charlotte:

Group Stage : dal 16 al 18 maggio – non aperto al pubblico

: dal 16 al 18 maggio – non aperto al pubblico Playoffs : 20-21 maggio – aperto al pubblico

: 20-21 maggio – aperto al pubblico Grand Final: 22 maggio – aperto al pubblico

E queste erano dunque le date del Rainbow Six Siege: Major che si terrà a Charlotte a partire dal 16 maggio. Fateci sapere se seguirete l’evento qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!