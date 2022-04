The Batman: confermato il sequel da Warner Bros.

Warner Bros. ha confermato al CinemaCon di Las Vegas che il sequel di The Batman si farà

Sembrava una notizia scontata, ma la conferma non può fare che piacere: il sequel di The Batman si farà! A dirlo è la stessa Warner Bros. che si è presentata, come le altre major hollywoodiane, al CinemaCon di Las Vegas per presentare i progetti futuri. Tra questi non poteva mancare un accenno al secondo capitolo del nuovo franchise dedicato al cavaliere oscuro.

The Batman (di cui trovate qui la nostra recensione) è ufficialmente uno dei più grandi successi al box office dall’inizio della pandemia. Con i suoi oltre 750 milioni di dollari di incasso rientra nella strettissima cerchia di film che hanno raggiunto tale soglia. A fare compagnia al film di Reeves troviamo Spider-Man: No Way Home, No Time To Die e Fast & Furious 9. Sarebbe stato un peccato non rivedere sul grande schermo Robert Pattinson nei panni dell’uomo-pipistrello, oltre che Zoe Kravitz in quelli di Catwoman. Lo stesso Matt Reeves ritornerà nei panni di regista e sceneggiatore della pellicola. The Batman è stato realizzato come film a se stante, ma sia la trama sia certe scene tagliate sia la produzione di serie spin-off su personaggi secondari lasciavano presagire che la saga non si sarebbe interrotta.

Non sappiamo molto di più di quanto riportato ieri al CinemaCon. Presumibilmente la data di uscita della pellicola dista almeno due anni. Per ingannare l’attesa ci saranno altri prodotti DC in uscita al cinema da vedere. Uno su tutti The Flash, il cui debutto è previsto per il giugno del 2023. Al CinemaCon sono stati mostrati minuti in anteprima, che hanno visto la presenza di Micheal Keaton nei panni del cavaliere oscuro.

