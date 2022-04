Bethesda: aggiunti dei giochi gratis su Steam

La nota casa videoludica statunitense aveva tutte le intenzioni di creare il suo personalissimo launcher, tutte, ma alla fine niente di fatto. Mercoledì 11 maggio sarà ufficialmente la data della sua morte, ma in ogni caso potete gustarvi su Steam alcuni giochi gratis firmati Bethesda già da oggi. Ma quali sono? Ottima domanda, perciò andiamo a scoprirlo assieme.

Naturalmente, fra i giochi gratis firmati dalla Bethesda, ci sono alcuni capitoli della saga di Elder Scrolls, ma la Splash Damage ha aggiunto il suo asso di briscola con un altro titolo per una tripletta davvero niente male (vi lasciamo qui sotto il loro post su Twitter). Soprattutto se non si deve pagare neanche un Euro!

Ad ogni modo i titoli free, che potete scaricare a partire da oggi stesso tramite la piattaforma Steam, sono The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls 2: Daggerfall ed infine Wolfenstein: Enemy Territory. Sono inoltre disponibili a pochi Euro anche The Elder Scrolls Adventures: Redguard ed An Elder Scrolls Legend: Battlespire.

After nearly nineteen years, our first game, Wolfenstein: Enemy Territory is now available on @Steam – making it easier than ever to wage war as the Axis or Allies across the battlefield!

How much? Free.

It’s always been free!

v586https://t.co/AHR499YZuo

— Splash Damage (@splashdamage) April 27, 2022