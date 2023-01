Megalopolis: Francis Ford Coppola nega il caos sul set

È stato descritto come un progetto mastodontico il nuovo film di Francis Ford Coppola. Forse troppo, visto che alcune voci sosterrebbero che, dopo una serie di licenziamenti e problemi di budget, la situazione sul set sia piombata nel caos. Il regista però non ci sta e ha deciso di intervenire riguardo la questione.

Risalgono a pochi giorni fa le voci che sosterrebbero che l’intero comparto degli effetti speciali di Megalopolis sia stato licenziato. L’Hollywood Reporter era stato tra i primi a dare la notizia che anche la production designer Beth Mickle e l’art director David Scott avrebbero lasciato il lavoro.

Sulla questione sembra essersi espresso anche il sindacato di tutela dei lavoratori impiegati nella progettazione della pellicola, il quale avrebbe sottolineato l’impegno nell’assicurare il rispetto del personale, garantendo orari di lavoro adeguati e contratti di assunzione corretti. A questa nota si aggiungerebbe quella di un legale di una delle persone coinvolte, che avrebbe sostenuto che sul set, a farla da padrone, era l’assoluta pazzia.

A questa questione, già abbastanza spinosa, si sommerebbero serie difficoltà economiche, legate ad un budget rivelatosi troppo esiguo per il tipo di tecnologia impiegata. Si tratta infatti di un sistema di ultima generazione che, con il progredire delle riprese, si è fatto sempre più complesso da sostenere economicamente, costringendo la produzione a tornare al più tradizionale Green Screen.

Dopo la diffusione di queste notizie, Francis Ford Coppola ha finalmente deciso di esporsi a riguardo. Il regista ha effettivamente confermato il turnover di alcuni membri della produzione. Ha poi confessato:

Amo il mio cast, amo ciò che riesco ad ottenere ogni giorno, sono nei tempi e nei limiti del budget, questo è ciò che conta per me. Non è mai chiaro chi siano le fonti di questi articoli, ma a loro dico ‘Aspettate e vedrete’. […] Non ho mai trovato prima un cast così laborioso e così disposto a cercare il non convenzionale, a trovare soluzioni nascoste. È emozionante lavorare con questi attori e la fotografia è tutto ciò che potevo sperare.