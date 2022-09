PlayStation 5: aggiornamento firmware PS5 di settembre

Un aggiornamento del firmware di PS5 tenta di soppesare il rincaro: ecco cosa attende gli utenti di PlayStation 5 nel mese di settembre

Da qualche ora è disponibile un aggiornamento gratuito per il firmware di PS5, per aprire il mese di settembre con il piede giusto per l’intero bacino di utenza di PlayStation 5. Naturalmente, i vari “ma” del caso non mancano, sebbene lo stesso valga per le cose buone da dire. Partiamo dalla novità più succosa: l’output video. Dopo tanto peregrinare, Sony ha confermato che sì, il 4K si è finalmente fatto più “grosso” che mai. L’output in formato 1440p è qui per restare, anche se il titano cobalto ha voluto precisare che la cosa riguarda i nostri schermi UltraHD e non i visori VR.

L’aggiornamento di PS5 rinnova il firmware in più modi: le novità PlayStation 5 di settembre

Passando ad altro, PlayStation 5 sta aprendo nuove opzioni di accessibilità con l’ultimo aggiornamento del firmware. Alludiamo ai comandi vocali per l’app YouTube, con i quali potremo ordinare alla console campione di irreperibilità di cercare una specifica stringa di testo sulla piattaforma video di Google. Nota a piè di pagina anche qui, però: le uniche regioni interessate, per ora, sono quelle anglofone. Tempo al tempo, però: siamo abbastanza fiduciosi da saper aspettare senza brontolare.

Il nuovo aggiornamento del software di sistema per PS5 è disponibile da oggi:

➡️ Uscita video HDMI 1440p

➡️ Elenchi di giochi

➡️ Nuovi miglioramenti dell’interfaccia utente di PS5 e funzionalità social

Scoprite di più: https://t.co/vLzql2V7Gh pic.twitter.com/4QDZcdJn4A — PlayStation Italia (@PlayStationIT) September 7, 2022

Ad aggiornarsi, tuttavia, è anche l’app dedicata al mondo videoludico Sony per dispositivi smart. Innanzitutto, la sessione di gioco in remoto si può avviare direttamente dall’app senza passare per il software apposito per lo streaming. Al di là di questa svolta videoludico-burocratica, la richiesta di condivisione dello schermo tra amici è ora disponibile anche tramite l’app, e non più solo da console. Il team del blog ufficiale ha concluso questo post ringraziando i fan per il loro feedback e le loro idee. Di sicuro la community ne aveva bisogno, dopo la “sofferta” scelta di aumentare il prezzo di PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità in arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.