PlayStation introduce ufficialmente il supporto per Discord

Dopo l’annuncio di qualche mese fa, il supporto della piattaforma di chatting Discord su console PlayStation è ora realtà. Scopriamo tutti i dettagli

Otto mesi dopo l’annuncio della partnership tra PlayStation e la popolare piattaforma di chatting Discord, il servizio è finalmente divenuto realtà. Per primi a testare le nuove funzionalità sono gli Stati Uniti, a seguire moltissimi altri paesi, Europa inclusa. Andiamo a scoprire come cambierà dunque l’esperienza utente a seguito di questa succosa notizia. Ricordiamo che PlayStation fino ad ora si è sempre mostrata restia a collaborare con altre piattaforme social. Non ultima, l’esclusione della condivisione di video e screen su Facebook.

Introdotto il supporto a Discord per console PlayStation

La compagnia della piattaforma dichiara che il funzionamento sarà simile ad altri servizi. Quando l’account Discord sarà collegato al PS Network, il gioco attualmente in esecuzione (PS4 o PS5) comparirà nella sezione attività in tempo reale su Discord. I giocatori potranno inoltre scegliere di mostrare il loro ID PSN sul loro profilo, così da rendere visibile agli amici la loro presenza e permettendogli di essere aggiunti come amici. Ma non solo, perché in questo modo si potrà vedere anche l’eventuale compatibilità con il cross play del gioco in esecuzione.

Il supporto tra Discord e le piattaforme PlayStation è semplice. Per collegare i due account, dovrete andare su Discord e aprire gli User Settings e andare su Connections. Noterete subito il simbolo PlayStation nella lista. All’epoca dell’ufficialità della partnership, il CEO Jim Ryan dichiarò di voler portare l’esperienza delle due piattaforme il più vicino possibile su console e mobile, in modo da unire le persone ancora di più in gruppi e community e di farle comunicare in modo più diretto durante le proprie sessioni di gameplay.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per leggere ulteriori news, guide o approfondimenti, seguite sempre le pagine di tuttoteK.