PS5: il cloud streaming è in arrivo!

Il nuovo servizio PS5 Cloud debutterà a partire dal mese di ottobre! Scopriamo insieme i dettagli in quest’articolo

Finalmente arriva il supporto cloud streaming su PS5 in modo da ottenere l’accesso ad alcuni titoli inclusi nel catalogo, ai vari game-trial e anche ai vari acquisti effettuati sul PS Store. Il servizio non sarà disponibile a tutti, ma solo agli utenti abbonati al PS Plus Premium permettendo loro di giocare ai loro titoli preferiti senza dover scaricare nulla sulla console PS5, di cui è stata annunciata pochi giorni fa la versione SLIM. Inoltre, gli utenti avranno anche la possibilità di salvare delle clip fino a 3 minuti di durata sulla memoria PS5. Il lancio del cloud dovrebbe avvenire il 17 ottobre in Giappone, il 23 ottobre in Europa e il 30 ottobre per il Nord America.

PS5 Cloud: caratteristiche tecniche e giochi inclusi

Il servizio debutterà con una lista di giochi disponibili, tra cui alcune delle esclusive più importanti come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima. Anche altri titoli popolari saranno inclusi nel servizio cloud come Mortal Kombat 11, Saints Row IV, Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite. Non solo, ma gli utenti abbonati al servizio PS Plus Premium avranno a disposizione anche dei titoli da provare come Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Calisto Protocol. Lo streaming PlayStation potrà avere una risoluzione 4K, 1440p, 1080p o 720p, con 60 FPS e supporto SDR o HDR e un’opzione audio 5.1 o 7.1 e la tecnologia Tempest 3D Audiotech.

