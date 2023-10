Porta sempre con te il ritmo grazie al nuovo altoparlante da festa di Sharp

Sharp Consumer Electronics, una delle principali aziende tecnologiche globali, presenta il debutto del XParty Street Beat (PS-949), un altoparlante potente e compatto ideato per elevare l’esperienza musicale a nuove vette

Grazie all’illuminazione a LED lampeggiante e alle luci stroboscopiche che pulsano in sincronia con la musica, il recentissimo altoparlante di Sharp è in grado di trasformare qualsiasi festa in un’esperienza indimenticabile.

Eleva il tuo ritmo con il nuovo XParty Street Beat di Sharp.

Grazie all’effetto Super Bass, XParty Street Beat offre un audio da discoteca e rappresenta la scelta ideale per gli amanti della musica in movimento. La sua progettazione lo rende altamente portatile, con ruote integrate e una maniglia per il trasporto, permettendo agli utenti di portare la loro musica ovunque.

Inoltre, è possibile posizionare il telefono o il tablet sulla parte superiore del dispositivo per accedere facilmente alle playlist e ricaricarli tramite la porta USB.

XParty Street Beat è anche resistente agli spruzzi (IPX4), il che lo rende adatto all’uso all’aperto, vicino alla piscina o anche in caso di pioggerellina. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata, offre 12 ore di riproduzione ininterrotta, permettendo alla festa di durare a lungo.

Le luci da discoteca a LED multicolore e stroboscopiche sincronizzate con la musica creano un’esperienza coinvolgente.

Avvia la festa con effetti da DJ, lo streaming wireless e molto altro. XParty Street Beat dispone anche di 6 effetti da DJ, come l’airhorn e il laser, per intrattenere la folla.

L’equalizzatore con sei preimpostazioni consente un audio personalizzato, mentre il Super Bass boost aumenta l’energia nell’ambiente. Inoltre, XParty Street Beat offre connettività wireless Bluetooth, 2 ingressi per microfono/chitarra, riproduzione Aux e USB, offrendo una vasta gamma di opzioni di connettività.

La modalità Duo permette di accoppiare due altoparlanti per ottenere un suono True Wireless Stereo (TWS) e portare la festa a un livello superiore.

Per maggiore comodità, l’app SharpLife consente il controllo del PS-949 da qualsiasi punto della stanza e offre anche 6 ulteriori effetti da DJ (per un totale di 12) che possono essere scambiati con quelli già disponibili o attivati tramite l’app stessa.

“XParty Street Beat non è un diffusore qualsiasi, è il dispositivo ideale per le feste. Sharp ha una lunga esperienza nella produzione di altoparlanti che i nostri consumatori amano davvero. Il set di funzionalità dell’XParty Street Beat è stato progettato per il divertimento e volevamo anche assicurarci che la qualità audio fosse perfetta. Con il microfono incluso e funzioni avanzate come il controllo del riverbero questo altoparlante è davvero completo! Noi di Sharp siamo sicuri che XParty Street Beat (PS-949) sarà la scelta migliore per i consumatori alla ricerca di un altoparlante portatile per feste a prezzi accessibili e con tutte le ultime funzionalità”, ha dichiarato Matt Sienko, European Product Director per l’Audio di Sharp Consumer Electronics.

Prezzi e disponibilità

Il XParty Street Beat (PS-949) è già in vendita al prezzo consigliato di 279 euro.

