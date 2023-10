Ps Plus Premium: annunciati i giochi di ottobre

Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale per i giochi disponibili ad ottobre per il PS Plus Premium. Scopriamoli insieme in quest’articolo

È ormai da un po’ di tempo che il PS Plus si è diversificato in tre tipi di abbonamenti che si differenziano in base al prezzo e al servizio offerto al videogiocatore. Dopo l’annuncio, avvenuto nei giorni scorsi, riguardante i titoli inclusi nel servizio Ps Plus Essential (quindi inclusi per tutti gli abbonati a qualsiasi servizio offerto dalla casa nipponica), oggi Sony ha reso noti i giochi di ottobre che saranno inclusi nel sistema di abbonamento PS Plus Extra e Premium, confermando così un leak avvenuto nei giorni scorsi che trattava proprio dei giochi approdati nel nuovo catologo scaricabile PS4 e PS5.

Ps Plus Premium: i giochi aggiunti al catalogo di ottobre

Vediamo insieme allora quali giochi si aggiungono al catalogo del servizio offerto da PlayStation:

PS Plus Extra e Premium | Catalogo:

Gotham Knights | PS5;

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5;

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5;

Alien: Isolation | PS4;

Dead Island Definitive Edition | PS4;

Outlast 2 | PS4;

Elite Dangerous | PS4;

Far: Changing Tides | PS4, PS5;

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5;

Röki | PS4, PS5.

PS Plus Premium | Classici

Tekken 6 | PS4, PS5;

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5;

Ape Escape Academy | PS4, PS5;

IQ Final | PS4, PS5.

I giochi saranno disponibili dal 17 ottobre. Un periodo di annunci, questo per Sony, dopo quello che ha rimescolato le carte nel mondo videoludico della PS5 SLIM. Quale servizio di abbonamento PS Plus avete scelto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per restare aggiornati sul mondo videoludico e non solo, ritornate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Se, invece, avete voglia di qualche bel gioco a prezzo scontato, vi rimandiamo alle offerte presenti sul sito Instant Gaming.