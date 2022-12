The Fabelmans: Steven Spielberg introduce un nuovo trailer

The Fabelmans: il regista Steven Spielberg introduce un nuovissimo ed emozionante trailer del film sulla sua vita

Avete capito proprio bene, cari lettori! Il celebre regista Steven Spielberg introduce un nuovissimo ed emozionante trailer del suo ultimo film, The Fabelmans. Il trailer si chiama My life (la mia vita) – in linea con ciò che ci racconta il regista nella pellicola-. Vi ricordiamo che, per chiunque volesse vedere questo nuovo gioiello del cinema, The Fablemans è uscito ieri nelle sale di tutta Italia.

Quindi, bando alle ciance! Vi mostriamo oggi, con grande piacere il nuovo, emozionante trailer italiano di The Fabelmans, intitolato “My Life” (la mia vita) con l’introduzione di Steven Spielberg.

The Fabelmans di Steven Spielberg

Il film, da ieri 22 dicembre nei nostri cinema, è stato designato “Film della critica” dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione:

Steven Spielberg mette in scena il suo alter ego Sam Fabelman in questo romanzo di formazione che è confessione e, naturalmente, lettera d’amore rivolta al cinema. Perché il cinema è una passione che nasce nell’infanzia e si sostanzia per sempre della meraviglia, del timore e dello stupore primigeni provati di fronte al “più grande spettacolo del mondo”. La cinepresa del regista americano riflette sull’esistenza, sulla famiglia, sugli amori che finiscono impercettibilmente ed è lo strumento che cattura il dettaglio segreto e doloroso della verità.

In The Fabelmans Steven Spielberg mette in scena per la prima volta la sua vita in un racconto di formazione appassionante e universale, che diverte e commuove.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema ed è nelle sale con 01 Distribution.

Che dirvi, cari lettori, se non che questo nuovissimo film del noto regista Steven Spielberg ci farà compagnia proprio per le feste natalizie? Noi stiamo sempre all’erta per nuove informazioni, ma, nell’attesa, mi raccomando….stay tuned!

