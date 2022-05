Project CARS 4: il quarto capitolo è in fase di sviluppo

Stando a quanto riportato dall’insider Tom Henderson, pare che Project CARS 4 sia in fase di sviluppo presso gli Slightly Mad Studios

Dopo il terzo capitolo della fortunata serie di corse automobilistiche (vi lasciamo qui la nostra recensione approfondita) è passato un po’ di tempo, due anni visto che è stato pubblicato a fine agosto del 2020, ma sembra che il team di Slightly Mad Studios sia al lavoro su Project CARS 4. Ma non è l’unico rombo di motori che sentiremo in questi giorni, andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!

Non solo Project CARS 4: ci sono anche Need for Speed e F1 23

Di recente Codemasters Cheshire e Criterion Games si sono fuse per lavorare ai prossimi capitoli di Need for Speed, da ricordare che è uscito anche il gameplay della versione mobile, mentre Codemasters Bimingham si sta dedicando a F1 22 e persino a F1 23, ma per ora si sa molto poco a riguardo.

Ciò che è sicuro, sempre stando alle parole dell’insider Tom Henderson quindi prendete la notizia con le pinze, è che Project CARS 4 sia in fase di sviluppo e verrà pubblicato sia su PC che sulle varie console di ultima generazione. Sarà dunque un ritorno alla simulazione di guida “dura e pure” e dovrebbe uscire “intorno al 2024”.

Anche il prossimo capitolo di World Rally Championship, invece, sembra essere in fase avanzata di sviluppo e potrebbe arrivare sia su PC che console durante tutto il periodo tra il 2023 ed il 2027 con aggiornamenti e titoli mobile. PS naturalmente verrà usato il motore Unreal Engine! Infine, per quanto riguarda la serie di Burnout, pare che qualcosa si stia muovendo all’orizzonte, ma è ancora troppo presto per dire qualcosa.

Comunque sia, mentre aspettiamo che i piloti si allineino sulla linea di partenza, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!