Pokémon HOME: arriva la nuova versione 2.0

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato l’arrivo della versione 2.0 di Pokémon HOME, grazie alla quale Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno compatibili con l’applicazione che offre un servizio basato su cloud, aggiungendosi così a giochi del passato quali Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, Pokémon: Let’s Go, Eevee! e Pokémon GO. L’aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane.

Pokémon HOME si espande con la nuova versione 2.0

La versione 2.0 di Pokémon HOME permette agli Allenatori di proseguire le loro avventure oltre le singole console e organizzare la propria collezione di Pokémon tra numerosi giochi. In ciascun gioco possono essere trasferiti soltanto i Pokémon che vi compaiono. Per ulteriori dettagli su quali Pokémon possono essere trasferiti nei vari titoli, seleziona “Aiuto” nella versione di Pokémon HOME per dispositivi mobili. Per festeggiare la nuova compatibilità di Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus con Pokémon HOME, i giocatori riceveranno in regalo dei Pokémon speciali collegando ciascun gioco a Pokémon HOME.

Collegamento con Leggende Pokémon: Arceus – Depositando un Pokémon da Leggende Pokémon: Arceus alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch, sarà possibile ricevere un Rowlet, un Cyndaquil e un Oshawott con il livello di impegno al massimo tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon HOME per dispositivi mobili.

Collegamento con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente – Depositando un Pokémon da Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch, sarà possibile ricevere un Turtwig, un Chimchar e un Piplup con abilità speciali tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon HOME per dispositivi mobili.

Le mosse che i Pokémon possono imparare in Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente, Pokémon Spada e Pokémon Scudo possono essere molto diverse da quelle che possono imparare in altri giochi, per cui non verranno conservate quando i Pokémon sono trasferiti. Quando un Pokémon viene trasferito in un altro gioco per la prima volta, le mosse che potrà utilizzare dipenderanno dal suo livello. Se un Pokémon viene trasferito dal gioco in cui è stato catturato a un altro gioco e impara altre mosse, quando viene riportato al gioco originale conoscerà nuovamente le mosse che aveva imparato all’inizio.

Collegare Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente a Pokémon HOME versione 2.0

È possibile verificare le virtù e altri dettagli dei Pokémon depositati da Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente a Pokémon HOME. Nel collegare Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente a Pokémon HOME si consiglia di tenere a mente quanto segue:

I Pokémon speciali catturabili solo una volta tramite le normali attività di gioco possono essere depositati in Pokémon HOME soltanto una volta per ogni partita salvata.

Alcuni Pokémon, come quelli ottenuti con modalità non previste o con modifiche illegali, non possono essere depositati in Pokémon HOME.

Non è possibile depositare in Pokémon HOME Pokémon che presentino qualsiasi altro tipo di problematica.

Collegare Leggende Pokémon: Arceus a Pokémon HOME versione 2.0

È possibile verificare il livello di impegno e altri dettagli dei Pokémon depositati da Leggende Pokémon: Arceus a Pokémon HOME.

L’obiettivo di Leggende Pokémon: Arceus è di contribuire a completare il primissimo Pokédex della regione di Hisui. Per questo motivo, le descrizioni del Pokédex Nazionale di Pokémon HOME si aggiorneranno in base al completamento del Pokédex nei dati di salvataggio di Leggende Pokémon: Arceus.

Se una descrizione in Leggende Pokémon: Arceus è incompleta, non sarà possibile visualizzarla in Pokémon HOME.

Inoltre, raggiungendo degli obiettivi e soddisfacendo certi requisiti nella versione 2.0 di Pokémon HOME per dispositivi mobili, è possibile ottenere dei fantastici adesivi. Nuovi obiettivi e adesivi ispirati a Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno aggiunti a partire dalla versione 2.0 di Pokémon HOME.

