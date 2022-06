Pokémon Scarlatto e Violetto: data di uscita e altre informazioni

Cerchiamo di racchiudere in un’appendice tutte le informazioni trapelate dal trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, data d’uscita compresa

Abbiamo avuto un gran daffare, tra l’annuncio di un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto e l’effettivo video rilasciato oggi: per questo motivo, complice una data di uscita tanto prevedibile (per chi segue il brand da anni) quanto attesa, ci siamo concessi un articolo extra. Leviamoci subito di mezzo ciò che ancora non sappiamo: il nome della regione e ciò che comporta la svolta open world per la serie. La linearità è infatti parte del passato, ma l’ordine naturale delle medaglie e la conseguente obbedienza delle creature dettava una curva di difficoltà abbastanza morbida. Che si utilizzi lo stratagemma dei ranghi di Leggende Pokémon: Arceus?

Data (e dati) di uscita: cosa sappiamo ora di Pokémon Scarlatto e Violetto?

Senza girarci attorno, la data di uscita è nel mese che contraddistingue ogni gioco Pokémon da qualche anno a questa parte: Scarlatto e Violetto usciranno il 18 novembre. Siccome l’isteria causata dalle fughe di informazioni sembra essere acqua passata, il lancio sarà in simultanea mondiale. I giochi sono già disponibili per il preordine su eShop. Passando al comparto faunistico, in questo video sono stati confermate le seguenti aggiunte: Mareep, Tauros (cameo sulla maglia di un allenatore), Chewtle, Larvitar, Bagon, Venonat, Rolycoly, Mareanie, Cryogonal, Gastly, Fomantis e Shellder sono scampati alla scure dei tagli.

✔️ Nuovi Pokémon ✔️ Nuovi Professori ✔️ Nuovo trailer L’attesa è finita! È finalmente arrivato il nuovo trailer di Pokémon #ScarlattoVioletto! ❤️ https://t.co/bKldAjrbJu pic.twitter.com/UmEJlLmOh8 — Pokémon Italia (@PokemonIT) June 1, 2022

Naturalmente, nel trailer una battuta di un personaggio non giocante ha lasciato poco spazio ai dubbi. Conosciamo tutti il panciuto comprimario che, in ogni prima città, si stupisce dei progressi della tecnologia (parlando delle feature che definiscono una coppia di giochi). Allo stesso modo, i trailer sibillini di Pokémon Spada e Scudo hanno posto molto l’accento sulla presenza di altri giocatori nelle Terre Selvagge, omettendo saggiamente le interazioni con loro. A quanto pare, però, stavolta è ufficiale: sarà possibile esplorare il mondo di gioco con altri Allenatori. Che questo sia limitato al multiplayer locale o che si possa farlo solo con amici, poi, resta da vedere. Pazientiamo.

Ora sta a voi dirci la vostra: questo approfondimento vi è servito? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.