Pokémon Scarlatto e Violetto: recap del nuovo trailer

Il mese di giugno si apre con un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto: ecco tutte le informazioni direttamente dalla fonte

Come promesso giusto ventiquattro ore fa, abbiamo avuto modo di rifarci gli occhi con un nuovo trailer grazie al quale Pokémon Scarlatto e Violetto si sono fatti decisamente meno misteriosi. In questo recap cercheremo di includere tutte le informazioni rilasciate nei tre minuti di materiale. Ci saranno due professori, in base alla versione che giocheremo: la professoressa Olim in Scarlatto, e il professor Turum in Violetto. A darci battaglia per la prima volta sarà l’allenatrice Nemi, ovvero (si presume) la nostra rivale. Il corpulento amante della tecnologia ci informa da subito di un dettaglio importante: “Connettendosi con gli amici è possibile partire all’avventura insieme ad altre tre persone!”

Le informazioni del nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto

In aggiunta a questo, nel nuovo trailer abbiamo notato diversi nuovi Pokémon (tuttora senza nome, salvo il porcello Lechonk) che faranno il loro debutto in Scarlatto e Violetto. L’interfaccia nello scontro con un Lechonk selvatico appare sin da ora molto pulita (sebbene forse un po’ minimalista sulla barra dei punti salute, ndr). Siamo inoltre felici di vedere la conferma di scambi effettuati in libertà ovunque. Il dialogo a cui abbiamo fatto cenno sembra altresì confutare quello che fu il marketing ingannevole di Spada e Scudo: oltre ad essere interamente open-world, il gioco sembra davvero puntare verso la svolta MMORPG.

Il trailer si conclude mostrandoci finalmente i leggendari di copertina, che stavolta puntano sul design draconico. Un tweet ufficiale ne ha poi confermato i nomi: Koraidon per Scarlatto, Miraidon per Violetto. Prima di una chiusura a dir poco criptica (una Poké Ball che emerge da uno sfondo cristallizzato), però, il video conferma la data di uscita, e non poteva essere altro che un venerdì di novembre. Per essere precisi, parliamo del 18 novembre 2022. Non abbiamo molte altre informazioni, ma il sito ufficiale ha reiterato l’aspetto MMO del gioco (senza però rivelare il nome della regione).

