Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovo trailer annunciato per giugno

La penisola iberica in salsa Game Freak torna a mostrarsi domani: il mese di giugno si apre con il trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto

A poco tempo da due differenti notizie di carattere speculativo sul mondo Sony, ironia vuole che il franchise più lucrativo della Grande N faccia parlare ufficialmente di sé proprio oggi: il primo di giugno, a ventiquattro ore da ora, avremo un nuovo trailer per Pokémon Scarlatto e Violetto. Dopo circa tre mesi di attesa dall’annuncio, avremo modo di capire quanto effettivamente più ambizioso sarà il “primo titolo open-world” della serie multimiliardaria. Non é che il franchise non abbia ballato il tango con questo game design, viste le Terre Selvagge di Galar (Spada/Scudo) e la regione di Hisui (Leggende: Arceus). Tuttavia, questo sarà il vero debutto open-world della saga.

El nuevo trailer de Pokémon Scarlatto e Violetto, per un inizio giugno di… Fuecoco

Il primo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto ci ha dato solo un piccolo assaggio di ciò che avremo modo di vedere domani in quello di giugno. Abbiamo già potuto assaporare una maggiore attenzione nelle texture dei modelli 3D e delle aree decisamente meno lineari, presumibilmente a discapito del ritorno della fauna nazionale (tuttora un nervo scoperto tra i fan). Sappiamo davvero ben poco, ad eccezione di una mappa regionale intravista nei trailer (quella della penisola iberica), sui nuovi titoli. Tuttavia, siamo felici di constatare che ben presto questo vuoto non sarà più tale.

Nuovo trailer. #ScarlattoVioletto. Domani! Proprio così: visitate il nostro canale YouTube alle 15:00 (ora italiana) del 1/6 per le ultime novità su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche: https://t.co/GcrdtzHTmc pic.twitter.com/lQOB6zUwPk — Pokémon Italia (@PokemonIT) May 31, 2022

L’appuntamento è per le tre di domani pomeriggio (15:00, nel caso) sul canale YouTube ufficiale del franchise. Per il momento, siamo solo al corrente di alcuni dei Pokémon che torneranno: in ordine di apparizione abbiamo Starly, Hoppip, Petilil, Psyduck, Combee, Drifloon, Meowth, Stonjourner, Clauncher, Pelipper, Swablu, Pikachu, Blissey, Seviper, Larvitar, Magnemite, Lucario e Dratini sotto forma di statua (più annesse evoluzioni e involuzioni). Gli starter sono il felino Sprigatito (erba), il rettile Fuecoco (fuoco) ed il papero Quaxly (acqua). I giochi usciranno a fine anno, anche se domani ne sapremo indubbiamente di più. Sperando in un supporto a HOME più tempestivo!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’annuncio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.