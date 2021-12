Alcuni trailer di Pokémon Legends: Arceus hanno rivelato la presenza dei clan Diamante e Perla nel gioco, e gli NPC con cui si potrà interagire

Apparentemente, in Pokémon Legends: Arceus potremo interagire con i clan Diamante e Perla. Il gioco di casa Nintendo ambientato nel Medioevo di Sinnoh (chiamata qui Hisui) sta sempre più prendendo forma, trailer dopo trailer. Cosa ci dobbiamo aspettare, dunque? Scopriamolo insieme.

Pokémon Legends: Arceus, cosa sappiamo dei clan

I clan Diamante e Perla di Pokémon Legends: Arceus sono solo una delle novità presenti nel gioco. Inizialmente, il titolo era stato presentato come il primo open world di casa Pokémon: le notizie che sono emerse purtroppo evidenziano come non sarà un vero e proprio mondo aperto all’esplorazione, ma avrà diverse macroaree, con un campo base situato al Jubilife Village. Sappiamo già anche la data d’uscita: il gioco sarà sugli scaffali fisici e virtuali il 28 gennaio prossimo.

Ma cosa sono dunque i clan Diamante e Perla? Dal trailer sono emersi nuovi NPC con cui dovremo interagire: tra questi, ci sono i leader dei clan Diamante e Perla, rispettivamente Adaman e Irida, oltre che il loro Pokémon compagno (Leafeon per Adaman, Glaceon per Irida). Sappiamo anche che i due clan sono in contrasto: il clan Diamante pensa a vivere il momento, mentre il clan Perla si preoccupa di dividere la terra con gli altri. Inoltre, chiunque possegga Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente potrà scontrarsi con Darkrai e catturarlo. Sarà disponibile anche il vestiario del moderno Team Galassia. Un altro NPC legato ai clan e presentato nel trailer è Lian, definito Lord of the Woods. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni!

