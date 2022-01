Pokémon Legends Arceus: un gameplay trailer mostra numerosi dettagli

Continuano ad uscire trailer e video riguardanti Pokémon Legends Arceus, e stavolta vengono mostrati moltissimi dettagli sul gameplay del nuovo capitolo della serie

Ancora due settimane; questo è il periodo di tempo che ci separa dall’uscita del nuovo capitolo del franchise più amato di Nintendo, ovvero i Pokémon. Ciò che i giocatori troveranno in Pokémon Legends Arceus sarà alla stregua di una rivoluzione per la serie: essa infatti presenterà un’interazione molto più libera e aperta con il mondo di gioco e le creature stesse, con un’esplorazione profonda e degli scontri decisamente immersivi. Attraverso un nuovo e lungo trailer pubblicato in queste ore, è stata data la possibilità di vedere ancora più approfonditamente il gameplay di Pokémon Legends Arceus: ecco dunque cosa ci aspetterà.

13 minuti di gameplay nel nuovo trailer di Pokémon Legends Arceus

Il trailer di 13 minuti pubblicato da Nintendo mostra un’anteprima del gameplay di Pokémon Legends Arceus. Grazie ad esso, impariamo alcuni punti chiave delle nuove meccaniche di gameplay inserite nel titolo: innanzitutto, al Villaggio Giubilio ci saranno delle quest necessarie per proseguire la storia principale, accompagnate da altre missioni secondarie che forniranno ricompense al giocatore. Tutti gli incarichi e le richieste che accetteremo saranno gestiti all’interno del misterioso Arceusphone. Sulla mappa potremo utilizzare una funzione di navigazione verso la nostra destinazione, che fornirà delle indicazioni su come raggiungere la propria meta. Dirigendosi all’entrata del Villaggio si potrà poi scegliere in quale macroarea muoversi, tra le cinque zone che vanno a formare Hisui.

Nel mondo di gioco si raccoglieranno materiali per realizzare oggetti e strumenti, e per quanto riguarda la cattura dei Pokémon, avremo la possibilità di distrarli lanciando delle bacche, catturarli avvicinandosi pian piano senza essere notati, oppure utilizzare il tradizionale metodo e prenderli una volta in battaglia. Entrare in una lotta comporterà comunque dei rischi, poiché il giocatore potrà essere attaccato direttamente. I Pokémon avranno attacchi costituiti da due stili diversi, uno basato sulla forza e uno sull’agilità.

Gli Alpha Pokémon si presentano come dei mini-boss di Pokémon Legends Arceus, essendo delle versioni più grosse e forti delle classiche creature. Per quanto riguarda invece i Pokémon Regali, i combattimenti con questi esseri saranno basati soprattutto su un mix di sezioni action e scontri a turni, dove si dovranno schivare gli attacchi e lanciare dei “tranquillanti” per stordirli e usare poi il proprio Pokémon. Ulteriori funzionalità presenti in Pokémon Arceus sono poi anche lo scambio di Pokémon con altri giocatori, la possibilità di personalizzare le pettinature e i vestiti, e poter cavalcare i Pokémon nel modo più rapido possibile, passando magari dal muoversi sul terreno al librarsi in aria in pochi secondi.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre informati sulle notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per giochi a buon prezzo.