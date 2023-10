Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Alan Wake 2, sequel del cult di Remedy Entertainment arrivato recentemente su PC e console

Il mese di ottobre sembra non voler finire, perlomeno per quel che riguarda le uscite videoludiche. Dopo Assassin’s Creed Mirage, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Wonder e Sonic Superstars è arrivato ieri, 27 ottobre, anche Alan Wake 2. Sviluppato da Remedy Entertainment, il gioco è il sequel diretto del cult del 2010 ed è uscito su PC, PS5 e Xbox Series X | S fra l’attesa sempre più scalpitante, trailer dopo trailer, dei tanti fan. Per l’occasione, vogliamo vedere con voi la lista trofei completa ed è… piuttosto corposa.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Alan Wake 2 consta di 67 statuette totali, di cui 65 di bronzo, una d’argento e l’immancabile trofeo di platino. In questo caso sono completamente assenti le statuette d’oro. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuna anticipazione su Alan Wake 2. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Alan Wake 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima parte dei trofei di bronzo:

Sfuggire alla morsa : Usa un bengala per sfuggire alla presa di un nemico

: Usa un bengala per sfuggire alla presa di un nemico Al momento giusto : Schiva un attacco nemico all’ultimo istante

: Schiva un attacco nemico all’ultimo istante Non sarà l’ultima : Raccogli la prima pagina del manoscritto

: Raccogli la prima pagina del manoscritto Bagliore nella notte : Accendi un bengala per tenere a bada i nemici

: Accendi un bengala per tenere a bada i nemici Scorte segrete : Scopri una cassa della Setta e un portapranzo

: Scopri una cassa della Setta e un portapranzo C’è sempre un modo : Trova il cacciavite

: Trova il cacciavite Tagliare corto : Trova i tronchesi

: Trova i tronchesi Risalire all’origine : Distruggi un punto d’origine

: Distruggi un punto d’origine Oscurità avvolta : Distruggi uno Scudo oscuro

: Distruggi uno Scudo oscuro Strana realtà : Risolvi cinque enigmi delle filastrocche

: Risolvi cinque enigmi delle filastrocche I fratelli Koskela : Guarda tutte le pubblicità dei fratelli Koskela

: Guarda tutte le pubblicità dei fratelli Koskela La strada dello scrittore : Guarda tutti i video sul viaggio dello scrittore

: Guarda tutti i video sul viaggio dello scrittore Fatevi sotto : Trova il fucile a canne mozze

: Trova il fucile a canne mozze Ora si fa sul serio : Trova il fucile da caccia

: Trova il fucile da caccia Intramontabile : Trova la balestra

: Trova la balestra Non un altro passo : Trova il fucile a pompa

: Trova il fucile a pompa E luce fu : Trova la torcia e il revolver

: Trova la torcia e il revolver Luci scintillanti : Trova la pistola lanciarazzi

: Trova la pistola lanciarazzi Yippee ki-yay : Trova la doppietta

: Trova la doppietta Testardaggine : Elimina cinque nemici con un colpo alla testa

: Elimina cinque nemici con un colpo alla testa Termos di caffè : Scopri una sala relax

: Scopri una sala relax Così va meglio: Usa un oggetto curativo

La seconda parte dei trofei di bronzo | Alan Wake 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette di bronzo con la seconda parte:

Uomo di legge : Sconfiggi Nightingale

: Sconfiggi Nightingale Il meglio di Bright Falls : Sconfiggi Mulligan e Thornton

: Sconfiggi Mulligan e Thornton Ragazza innamorata : Sconfiggi Cynthia

: Sconfiggi Cynthia Pieno di rabbia : Sconfiggi Graffio

: Sconfiggi Graffio Tempesta di nubi : Sfuggi alla Presenza oscura

: Sfuggi alla Presenza oscura Fermare il mostro : Interrompi il tentativo di spostamento di un Posseduto lanciatore potenziando la torcia

: Interrompi il tentativo di spostamento di un Posseduto lanciatore potenziando la torcia Sempre più forte : Migliora un’arma qualsiasi

: Migliora un’arma qualsiasi Prospettive rosee : Migliora completamente un’arma

: Migliora completamente un’arma Parole sue : Scopri una parola di potere

: Scopri una parola di potere Territorio da incubo : Raccogli una mappa

: Raccogli una mappa In espansione : Aumenta le dimensioni dell’inventario

: Aumenta le dimensioni dell’inventario Ti troverò : Trova tutte le bambole delle filastrocche

: Trova tutte le bambole delle filastrocche Ho preso un abbaglio : Stordisci un nemico con una granata accecante

: Stordisci un nemico con una granata accecante Dipartita definitiva : Elimina un nemico con un’esplosione

: Elimina un nemico con un’esplosione Stagione di caccia : Completa il capitolo “La Setta”

: Completa il capitolo “La Setta” A casa c’è qualcuno : Completa il capitolo “Invito”

: Completa il capitolo “Invito” In Sovrapposizione : Completa il capitolo “Il cuore”

: Completa il capitolo “Il cuore” Ritorno a Watery : Completa il capitolo “Ragazza del posto”

: Completa il capitolo “Ragazza del posto” Noi osserviamo nella notte : Completa il capitolo “Non se ne parla”

: Completa il capitolo “Non se ne parla” Antichi dèi : Completa il capitolo “Old Gods”

: Completa il capitolo “Old Gods” Vedere doppio: Completa il capitolo “Graffio”

La terza parte dei trofei di bronzo | Alan Wake 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

E terminiamo le statuette di bronzo con la terza parte:

Rock ‘n’ roll, baby : Completa il capitolo “Evocazione”

: Completa il capitolo “Evocazione” L’ultima Festa del Cervo : Completa il capitolo “Festa del Cervo”

: Completa il capitolo “Festa del Cervo” Capolinea : Completa il capitolo “A casa”

: Completa il capitolo “A casa” Talk show : Completa il capitolo “Tarda notte”

: Completa il capitolo “Tarda notte” New York : Completa il capitolo “Casey”

: Completa il capitolo “Casey” Return : Completa il capitolo “Tormento”

: Completa il capitolo “Tormento” Tutta la sua vita : Completa il capitolo “Cantiamo”

: Completa il capitolo “Cantiamo” Hotel di lusso : Completa il capitolo “Stanza 665”

: Completa il capitolo “Stanza 665” Cose dette e stradette : Completa il capitolo “Return”

: Completa il capitolo “Return” Giù le maschere : Completa il capitolo “Maschere”

: Completa il capitolo “Maschere” La Setta della Parola : Completa il capitolo “Il film di Zane”

: Completa il capitolo “Il film di Zane” La sua via d’uscita : Completa il capitolo “Non c’è più”

: Completa il capitolo “Non c’è più” Arsenale completo : Trova tutte le armi per entrambi i personaggi

: Trova tutte le armi per entrambi i personaggi Con un sol colpo : Elimina un nemico con un singolo colpo della balestra

: Elimina un nemico con un singolo colpo della balestra Mutamento della realtà : Completa tutti gli enigmi delle filastrocche

: Completa tutti gli enigmi delle filastrocche Nascosti tra gli alberi : Trova tutte le casse della Setta e i portapranzo

: Trova tutte le casse della Setta e i portapranzo Divertimento a tema caffè : Spara al signor Drippy o a qualsiasi altro cartonato di Coffee World

: Spara al signor Drippy o a qualsiasi altro cartonato di Coffee World Riempire il vuoto : Posiziona un ciondolo in tutti gli slot del bracciale

: Posiziona un ciondolo in tutti gli slot del bracciale Fascino grezzo : Trova tutti i ciondoli

: Trova tutti i ciondoli Ritorno in vita : Usa un ciondolo tazza di caffè per sfuggire alla morte

: Usa un ciondolo tazza di caffè per sfuggire alla morte Le cose belle della vita : Coccola il sindaco Setter

: Coccola il sindaco Setter Dall’altra parte: Esegui un cambio di realtà

Il trofeo d’argento e il trofeo di platino | Alan Wake 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con la statuetta d’argento:

Una storia che si avvera: Completa Alan Wake 2

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Alan Wake 2!

Sisu: Ottieni tutti i trofei

