Il Ragazzo e l’Airone: secondo trailer del nuovo film dallo Studio Ghibli

È stato pubblicato il secondo trailer de Il Ragazzo e l’Airone, nuovo film d’animazione prodotto dallo Studio Ghibli e sappiamo anche chi lo adatterà in italiano

Ci sono molti film d’animazione nel mondo che hanno saputo emozionare sia bambini che adulti, come quel capolavoro di Shrek della Dreamworks, o quel gioiello di Toy Story della Disney, ma c’è uno studio d’animazione per adulti che è capace di far emozionare e non per la loro scurrilità, ma per la filosofia che c’è dietro. Stiamo chiaramente parlando della casa di produzione che ha dato vita a quel capolavoro di La città incantata, lo Studio Ghibli. Finalmente ha pubblicato il secondo trailer de Il Ragazzo e l’Airone, nuovo film che gli affezionati stanno aspettando.

Il Ragazzo e l’Airone ha un cast di tutto rispetto

Diversamente dagli altri film dello studio, che per l’adattamento dei dialoghi in italiano e la direzione del doppiaggio venivano affidati a Gualtiero Cannarsi, adesso il nuovo film di Miyazaki sarà affidato a Roberta Bonuglia, la traduzione dal giapponese all’italiano sarà affidata a Francesco Nicodemo e la direzione del doppiaggio ad Alessandro Rossi. Il Ragazzo e l’Airone, nella versione inglese, vedrà nel proprio cast attori di alto spessore e grande talento, quali Christian Bale (Il Cavaliere Oscuro), che darà la voce a Shoici Mak, Dave Bautista (Guardiani della Galassia), che interpreterà The Parakeet King, Gemma Chan sarà Natsuko, Willem Dafoe (il Goblin dei film di Spider-Man) sarà Noble Pelican, Karen Fukuhara (Lady Himi), Mark Hamill, famoso per Luke Skywalker e per Joker, sarà Granduncle, Robert Pattinson di The Batman (The Gray Heron), la Yelena di Florence Pugh (Kiriko), Luca Padovan (Mahito Maki) e infine Dan Stevens (Parakeets).

Noi aspettiamo con pazienza l’uscita del nuovo capolavoro dello Studio Ghibli e siamo sicuri che non ci deluderà neanche stavolta, nel frattempo godetevi il nuovo trailer de Il Ragazzo e l’Airone. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sintonizzati sul mondo del cinema e delle serie tv.

