Recensione Dragon Ball The Breakers (PS4): nasconditi o muori

In questa recensione andremo ad analizzare il nuovo titolo basato sul famoso universo creato da Akira Toriyama, scopriamo insieme Dragon Ball The Breakers, riusciranno dei semplici cittadini a resistere contro i potenti nemici del passato?

Dragon Ball: The Breakers, è un gioco multiplayer online asimmetrico ambientato nell’amato universo di Dragon Ball. Sviluppato da DIMPS e, pubblicato da Bandai Namco, disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. I fan non smetteranno mai di chiedere un nuovo titolo che riesca ad avvicinarsi ai tanto amati Budokai Tenkaichi. Se FighterZ e Kakarot sono riusciti ad accontentare una fetta di utenza, altri sperano in un arrivo del terzo capitolo di Xenoverse, a sorpresa viene annunciato questo nuovo capitolo, che porta il franchise in una nuova versione alla Dead by Daylight.

Dal punto di vista tecnico il gioco si difende molto bene, abbiamo testato la versione PS4 in retrocompatibilità su PS5 ed ha mantenuto costanti i 60fps, regalando un colpo d’occhio gradevole. Sarà riuscito a soddisfarci? Continuate a leggere per scoprire la nostra recensione.

La trama…

La prima cosa dopo aver avviato il tasto “avvia” è la personalizzazione del nostro avatar. Abbastanza semplice, ma con un’ampia gamma di possibilità. Era una giornata come un’altra quando, all’improvviso, un enorme buco nero è comparso dal nulla, risucchiandomi al suo interno.

Ci risveglieremo sentendo la voce di Trunks, che come negli Xenoverse e nella storia principale, funge da pattugliatore temporale. Il ragazzo ci informa che nel mondo stanno comparendo delle strane faglie, capaci di risucchiare le persone al suo interno e scaraventarle in zone di caos, in cui luoghi ed epoche si mischiano. Come se non bastasse, sono razziate dai più potenti avversari precedentemente sconfitti (Freezer, Cell e Majin Bu).

È qui che entriamo in gioco noi (e un sacco di altri comuni umani) dando una mano a Trunks per salvare il pianeta. Non tutti gli abitanti si sono scoraggiati ed hanno aiutato il ragazzo a creare una nuova macchina del tempo. Tolte queste premesse e dopo aver incontrato una giovane Bulma insieme al suo fido compagno di viaggio Oolong, verremo teletrasportati all’osservatorio del Supremo, dove inizieremo la nostra operazione di “stabilizzazione temporale”.

Di che si tratta? – Recensione Dragon Ball The Breakers

Vestendo i panni del nostro avatar civile, ritrovato ad affrontare queste pericolosissime missioni all’interno delle fenditure temporali, la partita adotterà un formato di 7v1, dove dovremo esplorare una mappa abbastanza vasta suddivisa in cinque aree a cui è stata assegnata una lettera da A a E, e dove in ciascuna di queste si nasconde una chiave del potere, che servirà per attivare la super macchina del tempo, capace di ristabilire il normale flusso del tempo eliminando il caos, ma che ci permetterà di tornare al sicuro.

Gran parte del caos che impervia per queste mappe di gioco però è causato da un razziatore, una pericolosa entità nemica che si aggira in lungo e in largo causando distruzione, e che non sarà molto contento della nostra presenza. Il razziatore impersonato da Freezer, Cell o Majin Bu, potrà distruggere intere aree come se niente fosse, fare piazza pulita degli NPC che si stanno nascondendo.

Chi cerca trova – Recensione Dragon Ball The Breakers

I sopravvissuti dovranno cercare le chiavi in casse rosse e blu ma, qualora al loro interno non fosse contenuta l’agognata chiave, al loro interno troveremo oggetti utili alla sopravvivenza, nelle casse blu si potranno trovare cellule di energia per ripristinare la propria barriera e poter subire un secondo colpo dal razziatore, oppure i mitici fagioli senzu che permetteranno di resuscitare all’istante un compagno oppure sé stessi.

Nelle casse rosse saranno presenti opzioni più offensive come i guanti di Vegeta per eseguire un Cannone Galick, oppure dei Lanciarazzi per distrarre il razziatore, in entrambe le casse troveremo cubi potenza, che riempiranno la nostra barra e ci permetteranno di eseguire una Trasformazione del Drago, ossia di ottenere momentaneamente le abilità di uno dei famosi guerrieri Z (tara cui Goku, Junior, Gohan) per combattere contro il razziatore ad armi pari per qualche secondo ed eseguire le famose mosse tra cui la Kamehameha.

Oltre a questo potremo contare su alcune abilità a ricarica, per facilitarci la vita come un rampino per raggiungere punti più elevati, oppure richiamare una capsula saiyan per raggiungere istantaneamente un punto della mappa a nostra scelta. Sembra tutto bello, ma ricordiamoci che siamo solo deisemplici umani e, che verremmo messi KO in un paio di colpi del razziatore, quindi la collaborazione è la chiave.

Vestire i panni del razziatore – Recensione Dragon Ball The Breakers

Il ruolo del razziatore è più immediato, al momento del lancio, sono solo tre da poter selezionare prima dell’avvio della missione, ovvero Freezer, Cell e Majin Bu. Ciascuno di questi partirà nella sua forma base, e si potenzierà nel corso del gioco grazie rispettive abilità uniche.

Freezer: partirà dalla sua prima forma. Attacco dopo attacco, sterminando a sangue freddo vari NPC e giocatori finendoli con l’apposita abilità, potrà eseguire i vari step di trasformazione.

partirà dalla sua prima forma. Attacco dopo attacco, sterminando a sangue freddo vari NPC e giocatori finendoli con l’apposita abilità, potrà eseguire i vari step di trasformazione. Cell: partirà invece nella sua forma insetto, per poi passare alle altre evoluzioni fino alla forma perfetta semplicemente assorbendo NPC o giocatori grazie all’apposita abilità.

partirà invece nella sua forma insetto, per poi passare alle altre evoluzioni fino alla forma perfetta semplicemente assorbendo NPC o giocatori grazie all’apposita abilità. Majin Bu: non sarà presente fin da subito ma inizialmente il razziatore controllerà Spopovich in cerca di energia per risvegliare Fat Bu, il quale poi sarà in grado di evolversi e diventare Super Bu o Kid Bu grazie alle proprie abilità uniche.

Uccidili tutti – Recensione Dragon Ball The Breakers

Il ruolo del razziatore è quello del Killer , nei panni del cattivo dovremo cercare in giro per la mappa i cittadini da consumare per permetterci di evolvere almeno al primo stadio e combattere come si deve, dalla loro inoltre i razziatori non avranno solo abilità e skill, ma attacchi speciali per infliggere ingenti danni. Inoltre, dopo alcune trasformazioni, sarà dato loro la possibilità (dopo circa 10 secondi di carica) di distruggere all’istante un’intera area di gioco.

Qualora i sopravvissuti dovessero riuscire ad evocare la macchina del tempo ci sarà ancora un’ultima speranza di vittoria per il razziatore, ossia distruggerla completamente, un processo che ci richiederà di stare fermi per almeno un minuto buono e soggetti ad attacchi dei sopravvissuti

Entrambe le fazioni avranno inoltre accesso alle mitiche sfere del drago, che dovranno essere tutte e sette in possesso di un singolo individuo prima di poter evocare il drago Shenron e richiedere il proprio desiderio (generalmente un boost di potenza a tutti i sopravvissuti o la trasformazione finale per il razziatore).

Non del tutto free-to-play – Recensione Dragon Ball The Breakers

Alla fine di ogni match guadagneremo anche Zeni, utilizzabili sia per comprare nuovi gadget, nuove frasi per i razziatori, oppure nuovo vestiario. Si affianca una meccanica chiamata capsula spiritica, un vero e proprio gacha, eseguibile con qualsiasi valuta del gioco (sia gratuitamente che a pagamento) per ottenere nuovi spiriti. Inoltre nel gioco sono presenti inoltre delle missioni giornaliere e settimanali.

Conclusione

Il gioco in fatto di estetica e grafica regala un colpo d’occhio gradevole. Le varie finisher dei razziatori sono spettacolari. Da tenere bene a mente che vi troverete davanti a un titolo poco profondo e, alla lunga abbastanza ripetitivo. Essendo un gioco prettamente online nel 90% dei casi si è comportato in maniera egregia senza lag nelle partite.

In altre partite invece il gioco è rimasto bloccato nella schermata prepartita costringendoci a chiudere e riavviare il gioco. Per vestire i panni del razziatore, dovremmo svolgere almeno 5 partite da superstite. Ingiustificata assenza di una funzione cross play, che spesso ci lascerà in coda dai 5/20 minuti prima di trovare tutti i partecipanti.

Con queste premesse ben chiare, Dragon Ball: The Breakers può essere un’esperienza divertente per chi ha già giocato titoli come Friday 13th o Dead by Daylight e, contestualmente, è anche un irriducibile fan di Dragon Ball. In caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.

