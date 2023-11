CoD Mobile: come ottenere la skin di Price con il pre-order di MW3

CoD: Modern Warfare 3 sta arrivando e con il pre-order sarà disponibile una nuova skin per Price su CoD Mobile. Vediamo insieme i dettagli

CoD: Modern Warfare 3 è in dirittura d’arrivo. Manca poco, infatti, al 10 novembre, giorno in cui il gioco sarà reso disponibile su Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Nelle giornate scorse, Activision mediante un post sul blog ufficiale del gioco, ha svelato le specifiche tecniche minime o consigliate per potersi godere appieno la nuova fatica firmata dalla software house, recentemente acquisita da Microsoft. Inoltre, Beenox, sviluppatore principale di CoD per PC, ha garantito oltre 500 opzioni di personalizzazione, ma sapevate che le novità prevedono anche una nuova skin esclusiva per il Capitano Price su CoD Mobile? Vediamo insieme cosa fare per riceverla.

Skin Price per CoD Mobile: come ottenerla?

Ottenere la skin gratuita del Capitano Price nel videogioco dedicato agli smartphone è molto semplice. Vi spiegheremo adesso passo dopo passo cosa fare:

Step 1: creare o collegare il vostro account Activision a CoD: Mobile;

creare o collegare il vostro account Activision a CoD: Mobile; Step 2: pre-ordinare un’edizione di CoD Modern Warfare 3, per qualsiasi console o versione del gioco vogliate. Ricordate che la Vault Edition offre ulteriori vantaggi esclusivi;

pre-ordinare un’edizione di CoD Modern Warfare 3, per qualsiasi console o versione del gioco vogliate. Ricordate che la Vault Edition offre ulteriori vantaggi esclusivi; Step 3: avviare Modern Warfare 3 entro il 15 novembre; così facendo l’ID Activision si registrerà per avere la skin “Skirmisher”;

avviare Modern Warfare 3 entro il 15 novembre; così facendo l’ID Activision si registrerà per avere la skin “Skirmisher”; Step 4: controllare la propria casella di posta elettronica in CoD Mobile così da poter riscattare la skin del Capitano Price. L’oggetto verrà aggiunto al vostro inventario automaticamente a partire dal 30 novembre.

Riscatterete questa nuova skin o state aspettando con trepidazione il nuovo CoD Modern Warfare 3? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre news sul mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati su tuttotek.it. Se, invece, siete alla ricerca di qualche gioco al prezzo scontato, vi rimandiamo a Instant Gaming.