La nostra top 10 delle migliori serie tv del 2022

Sta per giungere a conclusione l’anno ed è tempo di bilanci: la redazione di tuttoteK vi presenta la top 10 delle migliori serie tv del 2022

Il 2022 che sta per concludersi è stato un anno eterogeneo per il mondo delle serie tv, dominato ormai da ben tre piattaforme (Disney +, Netflix e Amazon Prime Video) che detengono il quasi monopolio delle uscite. Un panorama variegato e vasto, tra produzioni inedite, nuovi arrivi e show ritornanti provenienti da tutte le parti del mondo. Con migliaia di titoli a disposizione è complicato orientarsi, e ancora di più individuare le migliori serie tv del 2022. Noi di tuttoteK ci abbiamo provato, interpellando all’uopo tutta la redazione. I seguenti dieci titolo sono il risultato di questa votazione. Inutile dire che la scelta è stata dettata anche dai gusti personali e che non pensiamo di detenere la verità assoluta in tema. Anche per questo, fateci sapere nei commenti qual è la vostra serie del cuore del 2022!

Le migliori serie tv del 2022: la nostra top 10

È ovviamente impossibile conoscere tutte le serie tv uscite nell’anno in corso in Italia, ma abbiamo provato a spaziare tra i vari generi e le varie origini, non considerando solamente il successo di pubblico più o meno vasto che il singolo titolo ha riscosso. Ecco quindi la nostra top 10!

10 – Connect – Occhio per occhio

Cominciamo con una serie horror estremorientale. Anche quest’anno l’horror nella serialità ha fatto capolino solo negli ultimi giorni dell’anno. E, come spesso accade, sono le serie orientali – dopo le coreane Hellbound e Sweet Home e la giapponese Alice in Borderland – a dominare il genere sul piccolo schermo. Nel 2022 è stato il turno di Connect, un k-drama diretto dal geniale e morboso regista nipponico Takashi Miike. Il filone è quello del body horror i cui protagonisti sono neo-umani mutanti (denominati, appunto, Connect) potenzialmente immortali con la capacità di rigenerarsi tramite un processo raccapricciante grazie al quale riuniscono arti e organi separati dal resto del corpo. Non sono visti di buon occhio dalla società eppure, in un’inversione di ruoli, scopriamo che i veri mostri non sono loro attraverso il viaggio dell’introverso Dong-soo a caccia del serial killer che indossa uno dei suoi occhi. Splatter e violento ma anche superbamente eccitante, lo consigliamo se avete pelo sullo stomaco.

9 – Mercoledì | Le migliori serie tv del 2022

Proseguiamo con una serie meno horror, che anzi si affaccia molto più sul teen drama, dalle atmosfere lugubri e gotiche. Le serie “dark” abbondano nel palinsesto Netflix (ne vedremo un’altra in classifica) ma a tenere banco quest’anno è stata senz’altro l’erede della famiglia Addams, Mercoledì. Lo spinoff del classico del piccolo schermo degli anni ’60 e pietra miliare di un’intera sottocultura, viene incontro sia alla sua nicchia di riferimento che al grande pubblico. Una bravissima Jenna Ortega dallo sguardo fisso e dall’atteggiamento sprezzante, sorta di Edgar Allan Poe e in gonnella contemporanea, è la versione adolescenziale e vagamente autobiografica di Tim Burton, creatore della serie. A metà tra murder mystery e romanzo di formazione di una teenager che resiste con tutte le proprio forze alle pretese di omologazione e inclusione della società e della famiglia. Non ha convinto tutti, ma è innegabile il suo successo globale, per cui in una top 10 delle migliori serie 2022 non può certamente mancare.

8 – The Sandman

Se spesso accade che un romanzo o un fumetto di culto non si riesca a trasporre sullo schermo, non si può negare che The Sandman sia riuscito in questa impresa. Creatore della serie è d’altronde lo stesso ideatore della serie fumettistica, Neil Gaiman. Come suggerisce lo stesso titolo, in questa serie onirica si resta quasi ipnotizzati, cullati dalle atmosfere rarefatte della terra dei sogni soffuse di un alone crepuscolare. Le storie eccentriche dei comuni mortali intrecciate a quelle dell’algido protagonista e della sua famiglia di divini Eterni rappresentano una versione postmoderna e suggestiva del gotico classico. Ne risulta uno show metaforico innegabilmente suggestivo, la cronaca del rapporto complesso e sbilanciato tra il divino e l’umano, una parabola morale antica e moderna allo stesso tempo, oltretutto visivamente accattivante. Non vi pentirete di vederla.

7 – Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean | Le migliori serie tv del 2022

Si tratta di un anime ispirato a una serie manga di enorme successo. I primi dodici episodi sono stati pubblicati su Netflix globalmente il 1º dicembre 2021, un secondo blocco di episodi (13-24) è avvenuta sempre su Netflix il 1º settembre 2022, mentre il terzo e conclusivo blocco di episodi (25-38) è stato pubblicato il 1° dicembre 2022. La serie ripercorre le rocambolesche avventure della famiglia Joestar attraverso le generazioni, a partire da fine Ottocento quando avvenne il primo incontro tra Jonathan Joestar e suo fratello adottivo Dio Brando. Ogni arco narrativo si sofferma su un diverso esponente della famiglia e presenta una diversa ambientazione. L’afflato a tratti trash e la bizzarria delle situazioni narrate sono i caratteri distintivi della serie.

6 – What We Do in the Shadows

L’esilarante e sempre più bizzarro mockumentary firmato da Jemaine Clement di Flight of the Conchords è arrivato alla quarta stagione nel 2022 (la terza trasmessa in Italia). Se la passata, trasmessa come di consueto su Disney +, si chiudeva con allarmanti e rivoluzionarie premesse (il gruppetto di imbranati e presuntuosi vampiri coinquilini si separava per seguire strade diverse e Colin Robinson assurgeva a nuova vita), i nuovi episodi riescono a essere incredibilmente freschi e smodatamente scorretti. Nella dimora decadente di Staten Island si dispiega il disfunzionale rapporto paterno tra Lazlo e baby Colin. L’apparentemente banale quotidianità dei longevi succhiasangue si fa nuovamente intrigante e zeppa di novità tra parodie esilaranti, camei gustosi e una sceneggiatura sempre più selvaggiamente bislacca e creativamente libera.

5 – Gli Anelli del Potere | Le migliori serie tv del 2022

Nonostante le polemiche, la prima stagione di The Rings of Power ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, grazie a una storia che – pur con molte “licenze poetiche” – è riuscita ad appassionare persino lo zoccolo duro dei fan di Tolkien. L’astronomico budget ha fatto da contrappeso alle elevatissime aspettative, e in definitiva la serie non può che essere promossa.

4 – Boris

Dopo anni e anni di preghiere prima e di attesa poi, finalmente è stata distribuita la quarta stagione della fuoriserie italiana Boris. È arrivata su Disney+, e nonostante il tempo trascorso, la magia è ancora quella di una volta. Abbiamo riso tantissimo, ci siamo emozionati rivedendo i nostri beniamini come se fossero amici che credevamo scomparsi, e abbiamo anche pianto per l’omaggio elegante e delicato a chi è morto davvero. La presa in giro delle serie che ha sempre contraddistinto Boris si è addirittura estesa alle piattaforme, e non possiamo che esserne felici. Anzi, speriamo vivamente che ci possa essere anche una quinta stagione!

3 – Euphoria | Le migliori serie tv del 2022

Sam Levinson alza l’asticella e trasforma il teen drama in un affare molto serio e pericoloso. Mentre il dramma di Rue, interpretata sempre con assoluta maestria da Zendaya (26 anni e due Emmy!) ci calamita sempre di più, il racconto è rimbalzato da un personaggio all’altro, da un’epoca all’altra, senza mai mancare di fredda lucidità. Onesto e spinto come pochi, è andato avanti in un crescendo culminato a sorpresa in una sorta di auto-parodia che ha dato a Lexi lo spazio e le luci che meritava. E ogni volta in cui tutto ha rischiato di sprofondare nell’assurdo o nel poco credibile, questi personaggi sono riusciti a farci ricredere con scelte interessanti o note di grazia inaspettate.

2 – Better Call Saul

Si è conclusa nel 2022 la parabola di Saul Goodman e con lui una lunghissima parabola iniziata molti anni fa con Breaking Bad. L’avvocato più sgangherato d’America è ormai alle strette, la sua carriera e la sua stessa vita sono ormai completamente sconquassate dal cartello e dalla polizia federale, ma ha ancora qualche asso nella manica. La sesta stagione non ha ovviamente deluso le aspettative ed anzi ha visto un finale che potrebbe fare scuola alla maggior parte delle serie tv sul panorama. Better Call Saul chiude con il botto, acclamato da pubblico e critica (pur se notoriamente scarso quanto a premi) e ci regala una delle migliori serie dell’anno e forse di sempre.

1 – House of the Dragon | Le migliori serie tv del 2022

Se c’è una serie che non ha avuto rivali in questo 2022 è il prequel di Game of Thrones. Il confronto con l’epico originale è stato ampiamente alla pari. Quasi concomitante con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, House of the Dragon ha saputo imporsi con un budget molto inferiore e con aspettative altissime dopo il finale deludente del predecessore. Gli autori sono infatti riusciti a intessere una produzione di assoluto livello, nonostante la gestazione macchinosa e accuratamente calibrata sugli errori e i successi della serie madre. E, per fortuna, priva dell’irritante malizia che contraddistingueva la galleria di morbosità di Il trono di spade recupera un tono crudo e realistico, pur rimanendo una serie fantasy.

Fateci sapere nei commenti se avete visto i titoli in questa lista e quali sono le vostre serie tv preferite!

