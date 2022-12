In questa recensione analizzeremo la nuovissima figure di Gon, proveniente da Hunter x Hunter e prodotta da ABYstyle Studio

Dopo mesi e mesi di richieste ci siamo. È passato un po’ di tempo da quando abbiamo recensito la figure di Hisoka e ABYstyle Studio ha ufficialmente rilasciato anche la statuetta del protagonista di Hunter x Hunter: Gon. I fan saranno sicuramente entusiasti dato che, dopo l’annuncio di Togashi che ha nuovamente stoppato la pubblicazione dell’opera, potranno almeno acquistare la figure dell’avventuroso personaggio.

Come sempre, noi di tuttoteK siamo pronti a mettere sotto la lente d'ingrandimento questo oggetto da collezione per evidenziarne pregi e difetti.

La confezione – Recensione Hunter x Hunter, Gon Figure

La confezione di questa “Super Figure Collection” è molto simile a quelle analizzate in precedenza. Abbiamo infatti una grossa finestra che mostra la figure in bella vista. La colorazione della scatola richiama il mix di gradienti che caratterizzano il vestiario di Gon. Oltre ai vari loghi, poi, vi sono un paio di immagini della statuetta e un’illustrazione del protagonista.

Il box contiene, oltre alla figure, una base espositiva con il logo di HxH in colorazione nera, identica a quella con la quale viene venduta la rappresentazione di Hisoka.

Analizziamo la figure – Recensione Hunter x Hunter, Gon Figure

Nel caso non foste fan delle basette espositive, questo non è il vostro giorno fortunato. Sì, perché, vista la posa nella quale è rappresentato, il Gon di ABYstyle Studio deve essere per forza di cosa ancorato al supporto.

Questa figure in scala 1:10 gode di un’altezza di 14cm spaccati. Il materiale di cui è composta la figure è al 100% in PVC rigido, priva di sezioni morbide. La verniciatura è opaca su praticamente tutte le sezioni, tolta la mano destra dove è presente la “Carta Jajanken“, la quale è translucida.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione Hunter x Hunter, Gon Figure

Andiamo ad analizzare più nel dettaglio la statuetta evidenziando quelli che, secondo noi, sono pregi e difetti. Partiamo dalla posa. Questo è uno dei punti più deboli della figure dato che Gon appare molto statico e privo di movimento. Un vestiario più “svolazzante” poteva senz’altro aiutare sotto questo punto di vista.

La scultura è realizzata molto bene e ritrae fedelmente il personaggio. Gli stivali e la divisa godono di pieghe e dettagli in rilievo. Anche il viso è ben caratterizzato, con naso e capelli a punta.

Il painting non ci ha fatto gridare al miracolo. Questo perché, secondo noi, ABYstyle Studio potrebbe osare di più sulle sfumature. Queste sono presenti sulla chioma di Gon e, in minima parte, anche sulla divisa. I dettagli stampati come occhi e sopracciglia sono, come sempre, precisissimi. Come abbiamo già accennato, anche questa figure presenta una sezione translucida, ossia la “Carta Jajanken“: questa è una tipologia di dettaglio che a noi piace.

Tiriamo le somme

La prima figure di Gon, proveniente da Hunter x Hunter e realizzata da ABYstyle Studio, si è rivelata un buon punto di partenza ma , sicuramente, non la migliore statuetta appartenente alla linea “Super Figure Collection”. Ci auguriamo che l’azienda ne produca altre in futuro, specialmente una versione basata su QUELLA trasformazione!

La figure è disponibile ad un prezzo di €29.99 sul sito ufficiale.

La figure è disponibile ad un prezzo di €29.99 sul sito ufficiale.