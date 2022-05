PlayStation Now: annunciati i primi nuovi giochi di maggio

Nelle scorse ore, Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi che saranno disponibili a maggio tramite il servizio PlayStation Now: scopriamoli insieme in questo articolo

Manca ormai poco più di un mese al rinnovamento del servizio PlayStation Plus di Sony, che si riproporrà in formula mutata, seppur non così marcatamente come avremmo pensato. Vi abbiamo già dettagliatamente spiegato come si articolerà il Plus a partire da fine giugno (in Europa, perlomeno) in un articolo dedicato, che trovate cliccando qui, e il tier Premium conterrà anche l’abbonamento al servizio PlayStation Now. E proprio a proposito del Now, domani il PlayStation Store si aggiornerà per la prima volta nel mese di maggio, e questo vuol dire solo una cosa… nuove aggiunte al catalogo!

Sono tre i giochi che si aggiungeranno ufficialmente al catalogo del PlayStation Now a partire da domani, 3 maggio, e sono i seguenti:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Soulcalibur IV

Blasphemous

I nuovi giochi maggio del PlayStation Now: disponibili a partire da domani!

Il Now fa il pieno di picchiaduro 3D questo mese, con l’aggiunto di Ultimate Ninja Storm 4 di Bandai Namco e Cyberconnect, titolo ormai di qualche anno fa, ma che ancora sa catturare gli appassionati del genere, e il ben celebre Soulcalibur IV di Project Soul (e sempre Bandai Namco). Infine, di tutt’altro genere è l’apprezzatissimo Blasphemous, l’action-platformer skill based di cui vi abbiamo già ampiamente parlato nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui. Vi ricordiamo inoltre che da domani, 3 maggio, saranno anche disponibili i nuovi giochi gratis del PlayStation Plus: se non avete riscattato quelli di aprile affrettatevi!

E questi erano i nuovi giochi aggiunti al catalogo di PlayStation Now a partire da domani, 3 maggio. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!