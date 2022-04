Nelle scorse ore Sony ha ufficializzato i giochi che saranno disponibili gratis per tutti gli abbonati al PS Plus di maggio: scoprite insieme a noi che cosa potrete giocare su PS4 e PS5 questo mese

Il servizio in abbonamento di Sony, il PlayStation Plus, sta per andare incontro ad una profonda trasformazione con l’avvio di quel che ai tempi tutti chiamarono Progetto Spartacus e che è, in soldoni, una divisione in tier dell’offerta dell’azienda per gli appassionati del marchio. Vi abbiamo dato tutti i dettagli in un articolo dedicato e, ad oggi, non ci resta che attendere fine giugno prossimo, periodo in cui le novità riusciranno finalmente a sbarcare anche in Europa. Il primo livello, comunque, continuerà ad essere esattamente il PlayStation Plus che abbiamo sempre conosciuto: possibilità di giocare online e alcuni titoli mensili, scelti da Sony, da poter riscattare gratuitamente.

Sai quello che lasci non sai quello che trovi

Nel mese di aprile, i giochi gratis riscattabili dagli abbonati al PS Plus erano Hood Outlaws & Legends, Slay The Spire e Spongebob: Battle for Bikini Bottom, e potrete riscattarli solo fino al prossimo 2 maggio, quindi affrettatevi se non lo avete fatto. A partire dal 3 maggio, invece, troverete disponibili nel catalogo niente meno che FIFA 22 (PS4 e PS5), Tribes of Midgard (PS4 e PS5) e Curse of the Dead Gods (PS4). E se ve lo steste chiedendo sì: sono esattamente quelli del leak dell’altro giorno, come ogni santo mese.

FIFA 22 | PS Plus Maggio 2022: annunciati i giochi gratis PS4 e PS5

Non abbiamo molto da dire sul primo titolo del PS Plus di Maggio: è FIFA. L’ultima iterazione della serie di EA Sports che ha avuto una concorrenza diversa da solito, con una Konami che ha abbandonato il marchio PES ed ha tentato la strada del Free-to-Play, in parte fallendo. L’iconico titolo calcistico ha da subito macinato i suoi numeri impressionanti, come ogni anno, anche se effettivamente le novità non sono poi così notevoli. Ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione della versione PC, e da questo mese potrete provare anche voi con mano l’esperienza.

Tribes of Midgard | PS Plus Maggio 2022: annunciati i giochi gratis PS4 e PS5

Sviluppato da Norsfell e pubblicato da Gearbox, i papà fra i tanti della serie di Borderlands e Tiny Tina’s, Tribes of Midgard è un titolo action che va ad unire alle basi del genere alcune meccaniche survival. Oltre agli scontri e ai combattimenti con i nemici, infatti, il nostro protagonista dovrà fortificare la base della sua tribù, sia in giocatore singolo sia in multiplayer cooperativo fino a 10 giocatori contemporaneamente. Il titolo era uno dei giochi più attesi di luglio scorso ed ha riscosso un discreto successo, sia nel pubblico sia nella critica. Consigliato!

Curse of the Dead Gods | PS Plus Maggio 2022: annunciati i giochi gratis PS4 e PS5

Sviluppato da Passtech Games, Curse of the Dead Gods (qui la nostra recensione!) è un roguelike di discreta fattura nato in un momento storico in cui la fanno da padrona The Binding of Isaac ed Hades. Per riuscire a spiccare in un genere che ha titoli così marcatamente importanti, Curse of the Dead Gods aveva l’arduo compito di dover proporre meccaniche originali e di far scattare quella scintilla nel giocatore. Un compito riuscito a metà, perché il titolo di Passtech Games presenta qualche pecca tipica del genere, ma tendiamo comunque a consigliarvelo sia per le buone idee e il buon cuore messo alla base dagli sviluppatori, sia perché è disponibile a prezzo budget.

Ed eccoci in chiusura: questi erano i giochi gratis che gli abbonati al PS Plus potranno riscattare nel mese di Maggio 2022. Fateci sapere che cosa ne pensate di quest'offerta qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!