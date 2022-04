PlayStation Now: annunciati i nuovi giochi

Per il mese di aprile appena iniziato Sony ed il suo PlayStation Now hanno deciso di fare le cose in grande annunciando quattro giochi disponibili già da domani

Avete presente quei momenti in cui accendete la console, fate scorrere i titoli, ma non sapete davvero a che cosa giocare? Beh, per tirarvi fuori da questa situazione ci ha già pensato il PlayStation Now che ha messo a disposizione dei fedelissimi di Sony ben quattro giochi già a partire da domani! Vediamo dunque di capire assieme quali sono.

PlayStation Now: quattro giochi da non perdere già da domani

I quattro giochi di PlayStation Now cominciamo dunque alla grande con il titolo di avventura Outer Wilds, il mix di azione ed avventura Journey to the Savage Planet (creato dall’ex direttore di Ubisoft Alex Hutchinson con i Typhoon Studios), le corse di WRC 10 FIA World Rally Championship e le atmosfere horror e di ruolo con Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (basato sul quasi omonimo gioco da tavolo).

Come già ricordato qui, però, il 5 aprile sarà anche la data in cui gli utenti Sony potranno arricchire il loro catalogo di titoli senza spendere una lira, e questo va sempre bene, con i titoli PS Plus gratuiti. Questi sono Slay the Spire, Hood: Outlaws & Legends ed infine SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

Tra le altre news degne di nota, ricordiamo che Sony ha annunciato un servizio PS Plus rinnovato ed altre chicche che faranno di sicuro la gioia di molti appassionati. Restiamo dunque sintonizzati ed aspettiamoci solo il meglio!

