Single Drunk Female: dal 6 aprile su Disney Plus

È in arrivo su Disney Plus la nuova serie tv Single Drunk Female, una nuova commedia statunitense. Vediamo insieme di che si tratta

Il 6 aprile 2022 sarà la data d’uscita sulla piattaforma Disney Plus della prima stagione di Single Drunk Female, una serie composta da 10 episodi, con protagonista Sofia Black-D’Elia.

Trama di Single Drunk Female

Samantha Fink è una ventottenne con problemi di alcolismo che, dopo il licenziamento ed una figuraccia fatta in pubblico, è costretta a tornare nella casa materna, per evitare il carcere. Qui la situazione non migliora, poiché la madre Carol si rivela ancora una volta distaccata e prepotente. Samantha inizia a lavorare in un negozio di alimentari, ma nulla è semplice per lei, dopo aver ritrovato, nel suo vecchio ambiente, tutti i motivi che l’avevano spinta verso l’alcolismo. Sarà però costretta a fare i conti con il passato e con se stessa, per riscoprire la parte migliore di sé.

Il cast

Samantha Fink è interpretata dall’attrice Sofia Black-D’Elia, già vista in Skins (2011) e in nove episodi di Gossip Girl (2012). Con lei troviamo Ally Sheedy (X-men -Apocalisse, 2016) nei panni della madre e Rebecca Handerson (Inventing Anna, 2022) in quelli di Olivia, al fianco di Samantha nel suo percorso agli alcolisti anonimi. Nel cast anche Sasha Compere, nei panni della ex migliore amica della protagonista, Lily Mae Harrington in quelli della sua compagna di bevute e Garrick Bernard in quelli di un altro membro degli alcolisti anonimi.

Single Drunk Female è prodotta da 20th Television ed ideata da Simone Finch (The Conners, 2018). La serie era stata presentata per la prima volta il 20 gennaio 2022 su Freeform.

Non ci resta che attendere il 6 aprile per capire cosa ci riserveranno questi primi dieci episodi da 30 minuti ciascuno, definiti dalla critica come:

Una cronaca molto lucida delle difficoltà derivate dalla sobrietà, grazie anche ad una satira pungente e alla vivace presenza di Sofia Black-D’Elia.

