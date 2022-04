Meglio Nate che niente: ora su DisneyPlus

Il nuovo film Disney per tutta la famiglia, Meglio Nate che niente è disponibile sulla piattaforma streaming dal primo aprile

Con l’arrivo di aprile, Disney Plus ha annunciato nuovi film, serie tv e documentari che presto arriveranno sulla piattaforma. Il primo è già stato caricato; si tratta di Meglio Nate che niente, un film adatto a tutta la famiglia. È un pellicola che strizza l’occhio al musical ed è tratto dall’omonimo romanzo di Tim Federle del 2013, che si è occupato anche della regia del film.

Trama e cast

Nate Foster è un ragazzino tredicenne con il grande sogno di diventare una star di Broadway. A scuola però la sua vita non è facile: è preso di mira dai compagni e viene totalmente ignorato alle selezioni per la recita scolastica. L’unica persona a credere davvero in lui è Libby, la sua migliore amica, che gli propone di partire per New York, per sostenere i provini per lo spettacolo di Lilo & Stitch. Arrivati in città, i due ragazzi avranno un inaspettato incontro con Heidi, la zia di Nate che stravolgerà il loro viaggio.

In Meglio Nate che niente, il protagonista è interpretato da Rueby Wood, alla sua prima apparizione sul grande schermo; al suo fianco Aria Brooks ad interpretare Libby, Joshua Bassett nei panni del fratello di Nate e Lisa Kudrow, celebre per il suo ruolo nell’amata serie Friends, qui ad interpretare Heidi.

Il film è prodotto da Adam Siegel e Marc Platt, quest’ultimo già celebre per pellicole come La La Land (2016) e Crudelia (2021). Tim Federle e Pamela Thur sono invece i produttori esecutivi.

Perché guardare Meglio Nate che niente

Meglio Nate che niente è un film che spinge chi lo guarda a correre verso i propri sogni e ricercare la propria identità. Uno dei temi chiave della pellicola è l’inadeguatezza provata da molti giovani e le difficoltà nell’essere liberamente sé stessi, accettandosi senza aver paura del giudizio altrui. Queste problematiche si scontrano però con la consapevolezza di essere nati per fare qualcosa che sentiamo dentro e che deve trovare espressione.

Tim Federle, regista e ideatore del romanzo e del film, ha confessato che c’è molto di personale in questo racconto. Racconta di come era sempre l’ultimo ad essere scelto per le partite di dodgeball, ma che ha potuto sfruttare queste sue esperienze negative per la storia.

Federle ha poi aggiunto:

Volevo creare un film per tutta la famiglia, che potesse essere apprezzato da tutti. Quando hai un grande sogno, che si tratti di Broadway o di diventare un campione di scacchi o andare alle olimpiadi, molte persone possono entrare in relazione con l’idea di sentirsi diversi dagli altri e voler trovare persone più simili a loro.

Se siete amanti della musica e volete divertirvi in compagnia di tutta la famiglia, non vi resta che collegarvi subito su Disney+ e godervi questo nuovo spettacolo.

