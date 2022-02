In questa guida vi spiegheremo come far evolvere i vostri amati Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus, il nuovo titolo sviluppato da Game Freak

Leggende Pokémon: Arceus, il nuovo titolo della serie Pokémon sviluppato da Game Freak, è ormai disponibile in tutto il mondo da diversi giorni. In questo periodo i fan del brand si sono divertiti ad esplorare la nuova regione di Hisui e ovviamente hanno catturato anche tanti mostriciattoli collezionabili. Per completare la vostra collezione però non vi basterà solamente andare alla ricerca di Pokémon da catturare, ma dovrete anche farli evolvere.

Se siete dei giocatori di Pokémon da molto tempo sarete di sicuro ben avvezzi al concetto di evoluzione, ma questa particolare meccanica funziona in un modo un po’ diverso rispetto ai vecchi titoli della serie. Per aiutare i giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come fare evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus.

L’allenamento prima di tutto

Prima di andare a parlare del nuovo metodo per far evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus, vogliamo ricordarvi che, come sempre, anche in questo titolo è fondamentale allenare i propri compagni prima di farli trasformare. La maggior parte dei Pokémon infatti non potranno evolversi fino a quando non avranno raggiunto un determinato livello che varia per ogni singolo mostriciattolo.

Alcune persone possono reputare noioso il lungo processo di allenamento, ma per loro fortuna in Leggende Pokémon: Arceus sono presenti davvero tanti metodi veloci per far guadagnare punti esperienza ai vostri compagni. In questo titolo infatti tutti i membri della vostra squadra guadagneranno esperienza al termine di ogni lotta, dopo ogni cattura e anche dopo che avranno eseguito azioni particolari come la raccolta di bacche dagli alberi.

Un pratico menu – Leggende Pokémon Arceus: come far evolvere i Pokémon

Far evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus è molto semplice ed è anche più comodo rispetto ai capitoli precedenti. Per far trasformare uno dei vostri compagni vi basterà infatti entrare nel menu della squadra, selezionare il Pokémon da far evolvere (solitamente evidenziato dal simbolo di una Pokéball luminosa accanto al nome) e infine premere il tasto “X“. Questo procedimento è molto banale, ma magari potreste esservi persi il relativo tutorial durante la lunga fase introduttiva del gioco.

Il nuovo metodo di evoluzione dei Pokémon è un po’ meno immediato rispetto al passato, ma porta con se numerosi vantaggi per i giocatori. In passato infatti per non far evolvere un Pokémon i giocatori erano costretti a premere rapidamente un pulsante ogni volta che saliva di livello, mentre ora fortunatamente questa azione non è più necessaria.

Metodi alternativi – Leggende Pokémon Arceus: come far evolvere i Pokémon

Nel precedente paragrafo vi abbiamo spiegato il metodo base per far evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus ma, come potete immaginare, non è l’unico. Alcune creature infatti non avranno bisogno di raggiungere un determinato livello per trasformarsi, ma avranno bensì bisogno di un oggetto. Ad esempio Evee, una delle mascotte principali del brand, è in grado di evolversi in Vaporeon solamente tramite l’utilizzo di una pietra idrica.

Esistono inoltre tanti metodi di evoluzione molto specifici che non richiedono il consumo di oggetti. Alcuni Pokémon infatti potrebbero evolversi salendo di livello ad un orario specifico, in una determinata area oppure utilizzando molte volte un particolare attacco. I metodi per far evolvere un Pokémon sono davvero tantissimi e l’unico modo che avete per scoprirli tutti è giocare e prestare molta attenzione ai dialoghi e ai dati contenuti nel Pokédex.

Fateli evolvere tutti!

Qui si conclude la nostra guida su come far evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus.

Leggende Pokémon: Arceus è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch.