PlayStation: presto potrebbe arrivare l’annuncio di Project Spartacus

Jason Schreier ha scritto su Bloomberg come sarebbe in arrivo nei prossimi giorni un annuncio riguardo il pass di PlayStation, denominato Project Spartacus

Negli ultimi mesi numerose voci di corridoio si sono susseguite riguardo i piani di Sony e l’arrivo di un possibile servizio che, in qualche modo, potrebbe essere comparato con l’amatissimo Game Pass di Microsoft. Ovviamente, l’azienda giapponese sa benissimo di non avere la stessa potenza di fuoco dell’importante compagnia americana, ma ciò non toglie la necessità di rivoluzionare in qualche modo il PlayStation Plus e lo streaming di PlayStation Now, che ora come ora sono venduti separatamente e risultano per diverse ragioni alquanto sconvenienti agli occhi dell’utenza. Le scorse settimane erano già sorti dei rumor anche sulla struttura che questo nuovo servizio d’abbonamento avrebbe avuto, dividendosi in “classi” con prezzi distinti, ognuna con i propri vantaggi e caratteristiche. Su Blomberg, il noto giornalista e insider Jason Schreier ha voluto dire la sua su Project Spartacus, rivelando come un annuncio da parte di PlayStation sia imminente.

Quando sarà l’annuncio di Project Spartacus da parte di PlayStation

Secondo le ultime indiscrezioni il pass per PlayStation, per adesso conosciuto come Project Spartacus ma che ben presto potrebbe ricevere un diverso nome ufficiale, riceverà il suo annuncio nei prossimi giorni. Lo scoop in questione è stato effettuato da Jason Schreier, che in merito a questo argomento già aveva fatto alcuni accenni e catturato l’interesse di molti utenti alla fine dello scorso anno. Da ciò che si sa finora, il proposito di Spartacus sarà unire i due servizi già in utilizzo dagli utenti delle console Sony, cioè PlayStation Plus e PlayStation Now, e presenterà tre diversi “livelli” o “classi” di abbonamento, ognuno con i rispettivi focus e vantaggi, tra i quali si pensa ci sia anche la retrocompatibilità. Nel mese passato era stato riportato come esse sarebbero nominate Essential, Extra e Premium, con prezzi che si sarebbero suddivisi dai 10 ai 16 dollari.

New with @6d6f636869 — Sony is planning for the imminent release of its new subscription service, codenamed Spartacus, and may reveal it as soon as next week https://t.co/5Uyuzfm4Xu — Jason Schreier (@jasonschreier) March 25, 2022

Secondo Schreier, il primo tier di Spartacus sarà praticamente uguale al PlayStation Plus, necessario per giocare online e per ricevere alcuni giochi gratis ogni mese. Il secondo sarebbe invece più smile al Game Pass, offrendo un catalogo di 300 giochi liberamente accessibili dall’utenza. Parlando infine del terzo livello, esso permetterà ai giocatori di provare giochi PS1, PS2, PS3 e persino quelli per PSP, assieme a versioni demo e la possibilità di giocare in cloud streaming. C’è da aggiungere, tuttavia, che Spartacus non rilascerà sulla sua piattaforma titoli first-party al day one. L’esistenza di questo nuovo servizio di PlayStation è oramai praticamente un fatto assodato, ed è questione di poche ore prima che esso venga rivelato definitivamente agli occhi dell’utenza: Schreier sostiene che nel corso di questa settimana sarà ufficialmente presentato, e considerando come egli risulti una fonte piuttosto attendibile all’interno dell’industria, non ci resta dunque che attendere il momento in cui ciò accadrà.

