PS5: dei giochi PS3 appaiono sullo store, retrocompatibilità in arrivo?

Sullo store di PS5 sono stati avvistati dei giochi appartenenti alla PS3, portando ad ipotizzare l’arrivo sempre più imminente della retrocompatibilità nella nuova console

Dover passare alle nuove generazioni di console porta spesso con l’essere costretti a lasciarsi alle spalle i giochi che più abbiamo amato, con la mera speranza di rivederli sotto forma di remake. Perlomeno, in questa pandemia sembra che ciò non accadrà molto presto, almeno stando a un rapporto di Bloomberg che sostiene come Sony stia proseguendo nella produzione delle PS4 per far fronte alla carenza di PS5 (anche se queste motivazioni sono recentemente state smentite dall’azienda nipponica).

Invece Microsoft, armata del Game Pass che garantisce accesso a una moltitudine di titoli originati sulla prima Xbox e su Xbox 360, ha deciso di interrompere definitivamente la fabbricazione e distribuzione di ogni tipologia di Xbox One, per concentrarsi al massimo con Xbox Series X e S. Dopotutto, la retrocompatibilità garantita dal servizio di Xbox è uno dei punti forti della console, mentre PS5 non fornisce alcuna funzionalità del genere neanche per li più iconici giochi presenti su PS3, PS2 e PS1. Tuttavia, la cosa potrebbe cambiare in modo radicale nei prossimi mesi.

La retrocompatibilità con giochi PS3 sullo store PS5

Tra i rumor più importanti che sono riemersi in questo primo mese del 2022, c’è da qualche giorno quello riguardante il segretissimo progetto dal nome in codice “Spartacus”. Esso rivelerebbe un progetto piuttosto importante da parte di Sony, che sembra dovrà essere svelato nella primavera di quest’anno. Si tratterebbe, sempre secondo le varie voci, di un servizio che verrebbe lanciato per competere con il Game Pass di Microsoft, consentendo inoltre la possibilità di accedere a giochi PS3 in retrocompatibilità su PS5. E con la scoperta effettuata da diversi utenti su Twitter, la veridicità dietro queste ipotesi continua a crescere a dismisura. Sullo store di PS5 sarebbe infatti stata notata una cosa decisamente curiosa: l’apparizione di giochi PS3, e con essi anche l’opzione per poterli acquistare.

Finora, ciò non sarebbe mai stato possibile, poiché i giochi nativi per PS3 non sono né giocabili, né acquistabili su altre piattaforme. I titoli apparsi sarebbero Dead or Alive 5, due giochi di Prince of Persia tra cui The Two Thrones HD e The Forgotten Sands, Bejeweled e Jak 3. E mentre si potrebbe supporre come alcune di queste opere finirebbero semplicemente con il ricollegarsi al PlayStation Now, ciò non varrebbe però per gli ultimi due titoli. Ad ogni modo, dopo l’apparizione di un brevetto riguardante la retrocompatibilità, è inevitabile che si pensi ad una direzione ormai più che ovvia che Sony starebbe prendendo per la sua console, e rimangono solo da attendere eventuali chiarimenti ufficiali, magari nel prossimo State of Play.

