Recensione AOC GM510: mouse da gaming super-leggero

In questa recensione vedremo AOC GM510, un mouse da gaming leggerissimo che propone un design peculiare con un motivo a nido d’ape illuminato da LED rosso AOC che danno un effetto davvero suggestivo

Torniamo a parlare di mouse gaming, questa volta il protagonista della nostra recensione è AOC GM510. Si tratta di un modello da poco presentato dalla divisione gaming di AOC. La sua peculiarità è certamente il design che lo distingue da tutti i suoi predecessori, ma ovviamente andiamo con ordine. Ecco che cosa ne pensiamo dopo qualche settimana di utilizzo.

Specifiche tecniche

Pulsanti : 6, inclusi interruttori Kailh con durata di 80 milioni di click

: 6, inclusi interruttori Kailh con durata di 80 milioni di click Interfaccia : USB 2.0

: USB 2.0 Sensore : Pixart PMW3389, fino a 16000 DPI

: Pixart PMW3389, fino a 16000 DPI Frequenza di Polling : 1000Hz, 1ms

: 1000Hz, 1ms Accelerazione : 50G

: 50G Requisiti di sistema : Windows XP / Vista / 7/8/10, Mac OS

: Windows XP / Vista / 7/8/10, Mac OS Materiale del cavo : Nylon Intrecciato

: Nylon Intrecciato Lunghezza cavo : 1,8 m

: 1,8 m Dimensioni : 123 x 67 x 41 mm

: 123 x 67 x 41 mm Peso (cavo escluso): 98.8 g

Design e costruzione | Recensione AOC GM510

All’interno della scatola troviamo semplicemente il nostro mouse più qualche scartoffia. Il mouse è realizzato in plastica ed è solidissimo. Non si avvertono scricchiolii o deformazioni anche stringendolo con una discreta forza. Tutto questo nonostante la scelta di design del posteriore a nido d’ape. Nonostante dia una prima impressione di leggerezza e fragilità, questo AOC GM510 è una roccia. Dopotutto, le api sanno costruire bene i loro nidi. Grazie ai LED RGB inseriti all’interno della struttura, vedremo l’interno del mouse illuminarsi, creando un effetto luminoso originale e diverso dal solito, con il logo AOC che troneggia al centro della composizione.

Anche i tasti sono di buona qualità, soprattutto la rotella e i due tasti principali. Sul lato troviamo altri due pulsanti che sono i classici “Page Up” e “Page Down” di default. Infine abbiamo un ultimo tasto sull’apice del mouse per regolari i DPI. Questi ultimi risultano un po’ meno curati e un po’ “plasticosi”, ma vengono utilizzati molto meno. Il cavo USB è bello lungo e rivestito in nylon, ciò lo rende un pochino meno avvezzo agli aggrovigliamenti.

DSC6430

DSC6431

DSC6428

Ergonomia e usabilità | Recensione AOC GM510

Il mouse è ottimizzato per destrorsi e bisogna dire che sta abbastanza bene in mano. Grazie alla combinazione di leggerezza e qualità costruttiva, la sensazione al tatto è ottima e non avremo problemi a muoverlo agevolmente sul tavolo. Per altro scorre molto bene anche senza l’ausilio di tappetini. La forma si adatta bene alla mano e le dimensioni sono corrette anche se avete le mani un po’ grandi.

I tasti di AOC GM510 danno un buono feedback, soprattutto i due principali come anticipato. Anche se avrei preferito avere l’interruttore un po’ più il alto in modo da ridurre il movimento deve fare il dito per arrivare a premere. Questo aumenta i tempi di reazione e dopo un po’ può anche stancare. La rotellina fa il suo lavoro come deve. Fluida, ma con gli step ben scanditi. Grazie alla regolazione dei DPI si può adattare la reattività del sensore alle proprie esigenze. In ogni caso il sensore ottico è ottimo e reagisce bene.

Esperienza d’uso | Recensione AOC GM510

Più che discreto come mouse da ufficio, ovviamente parliamo di un prodotto da gaming, fatto per gestire movimenti rapidi ed improvvisi. Grazie ai DPI regolabili, si adatta bene sia a titoli frenetici come FPS, RPG o MOBA, ma anche a giochi di strategia o simulatori dove non è richiesta elevata velocità, ma precisione. Come detto sopra, a volta durante le lunghe sessioni un po’ la mano si stanca per via della curvatura forse troppo accentuata. Un trucco può essere quello di poggiare l’avanbraccio sul tavolo oppure usare uno di questi tappetini imbottiti sul polso.

Il software G-Menù permette di gestire i vari dispositivi AOC, tra cui GM510. Si potranno personalizzare i tasti e configurare i DPI direttamente dall’interfaccia grafica. inoltre possiamo personalizzare il pattern di illuminazione, modificando il colore e la gestione della luminosità, creando l’effetto che più ci piace.

Conclusioni

Questo AOC GM510 è un buon mouse da gaming se cercate un prodotto molto versatile e soprattutto leggerlo. Rimane anche molto sobrio sulla scrivania se amate le configurazioni più eleganti. Per i gamer incalliti forse consiglierei un modello più evoluto, ma se siete appassionati che spendono qualche ora la sera o nel weekend a giocare, questo mouse è un buon candidato. Forse il prezzo di 44 euro è ancora un po’ altino, ma probabile che riuscirete a portarlo a casa in offerta facilmente. Dalla sezione hadrware è tutto, continuate a seguirci!

