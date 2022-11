Overwatch 2: rimandata la patch di metà stagione, ecco quando la vedremo

Blizzard ha appena fatto sapere che la prossima patch di Overwatch 2 è stata rimandata. In questo articolo vi spieghiamo il motivo

La prossima patch di bilanciamento di Overwatch 2 è stata posticipata nelle ultime ore a causa di un problema “critico“. L’aggiornamento, che sarebbe dovuto essere stato disponibile ieri in serata, è stato ritardato all’ultimo minuto, rendendo il personaggio Mei ingiocabile. “La patch di oggi è stata rinviata per risolvere un problema critico”, si legge in un post ufficiale sul forum di Blizzard. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Overwatch 2: ecco quando arriverà la patch

“Forniremo un aggiornamento qui sul blog e pubblicheremo la nuova patch di Overwatch 2 non appena il problema sarà risolto”. Un successivo aggiornamento dell’articolo sul sito afferma che l’update è ora previsto per giovedì 17 novembre alle 20:00.

La patch riguarderà principalmente alcuni eroi popolari come Zarya e Sombra. Le abilità di Zarya riceveranno finestre temporali di ricarica più ampie, poiché i giocatori hanno suggerito che la stessa eroina è troppo difficile da eliminare al suo stato attuale.

Il prossimo eroe di Overwatch 2, Ramattra, arriverà il 6 dicembre come parte dell’aggiornamento della Season 2 del gioco. Il personaggio, che fa parte della lore di Overwatch da oltre tre anni, da quando è apparso per la prima volta durante l’evento Storm Rising, sarà un eroe tank. Le note complete della patch per l’aggiornamento ritardato sono le seguenti:

Sombra

Durata del blocco dell’abilità di hacking ridotta da 1,75 a 1,5 secondi.

I nemici hackerati non sono più bersagli validi per l’hacking per la durata dell’effetto

Moltiplicatore dei danni da hacking ridotto da 40 a 25%.

Genji

Munizioni massime ridotte da 30 a 24

Danno dello shuriken ridotto da 29 a 27

Zarya

Durata della barriera ridotta da 2,5 a 2 secondi

Cooldown della barriera aumentato da 10 a 11 secondi

D.va

Diffusione del Cannone a Fusione aumentata da 3,5 a 3,75

Danni da impatto dei Booster ridotti da 25 a 15

Kiriko

La durata dell’invulnerabilità di Swift Step è stata ridotta da 0,4 a 0,25 secondi.

Se siete alle prime armi con il popolare titolo shooter di Blizzard del quale vi abbiamo parlato in questo articolo vi consigliamo di leggere la guida con i nostri consigli per iniziare al meglio. inoltre, se giocate Overwatch 2 su PC, vi suggeriamo anche di dare uno sguardo a questo approfondimento con le migliori impostazioni grafiche.

