In questa guida di Overwatch 2 vi aiuteremo a trovare le migliori impostazioni da utilizzare su PC per migliorare le vostre performance in gioco

Dopo una lunga attesa, Overwatch 2 è finalmente disponibile in tutto il mondo. Il nuovo FPS a squadre di Blizzard è disponibile solo da qualche giorno, ma tantissimi giocatori hanno già iniziato a darsi battaglia in accesissimi scontri online.

Per riuscire a vincere in un titolo così competitivo ovviamente è necessario tanto impegno, ma non solo. Per performare al meglio infatti è fondamentale trovare anche i settaggi giusti. Per aiutarvi in questo difficile compito abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi aiuteremo a trovare le migliori impostazioni da utilizzare per migliorare le vostre performance su Overwatch 2.

Miglioramenti a tuttotondo

Ovviamente le impostazioni che interessano maggiormente ai giocatori di Overwatch 2 sono quelle grafiche, dato che permettono di ottenere performance migliori, ma nel gioco ci sono anche tanti altri settaggi molto importanti. In questa guida infatti non ci limiteremo a darvi dei consigli per aumentare i vostri FPS, ma parleremo anche dei settings relativi al gameplay e alla sensibilità. Inoltre, nonostante spesso vengano messe in secondo piano, vi parleremo anche delle impostazioni audio.

Settings video – Overwatch 2: le migliori impostazioni per PC

Per prima cosa ovviamente vi parleremo delle impostazioni video. Trovare i settaggi adatti al vostro PC è un passaggio davvero molto importante, dato che sarà fondamentale per mantenere un framerate stabile ed elevato. Queste impostazioni ovviamente vanno regolate in base alle specifiche tecniche del vostro computer ma, se avete un PC di fascia media e non avete troppa voglia di smanettare, qui di seguito potrete trovare dei settaggi che vi permetteranno di avere delle buone performance:

Modalità di visualizzazione: Schermo Intero

Risoluzione: 1920 x 1080

Campo Visivo: 103

Sincronia Verticale: Off

Buffering Triplo: Off

Riduzione Buffering: On

Framerate Previsto: 60 o più in base al vostro PC

Framerate Massimo: 60 o più in base al vostro PC

Correzione Gamma: 2

Contrasto: 1

Luminosità: 1

Qualità grafica – Overwatch 2: le migliori impostazioni per PC

Ora che vi abbiamo consigliato dei settings video di base è arrivato il momento di passare a quelle grafiche. Di base vi suggeriamo di impostare la qualità grafica complessiva su “Min“, ma per ottenere le migliori performance possibili è importante smanettare un po’ nelle impostazioni avanzate. Qui di seguito potrete trovare dei settings grafici consigliati che vi permetteranno di migliorare ancora di più le vostre performance:

Upsampling di Alta Qualità: AMD FSR 1.0

Aumento Nitidezza Immagine: 0

Qualità texture: Min

Qualità filtro texture: Min

Dettagli Nebbia Locale: Min

Riflessi Dinamici: Off

Dettagli Ombre: Off

Dettagli Modelli: Min

Dettagli Effetti: Off

Qualità Illuminazione: Min

Anti-Aliasing: Off

Qualità Rifrazione: Min

Occlusione Ambientale: Min

Riflessi Locali: Off

Effetti Danni: Predefiniti

Sensibilità – Overwatch 2: le migliori impostazioni per PC

Adesso è arrivato il momento di parlare di uno degli aspetti più importanti di qualsiasi FPS: la sensibilità. La sensibilità è un valore che indica quanto velocemente si muoverà la visuale in gioco spostando il mouse e per essere competitivi è fondamentale trovare quella più adatta a voi. Purtroppo però questo valore è estremamente soggettivo e di conseguenza non possiamo consigliarvi dei settaggi precisi da utilizzare. Inoltre in Overwatch 2 sono presenti degli eroi molto diversi tra loro che potrebbero avere bisogno di sensibilità diverse per essere giocati al meglio.

Anche se non possiamo dirvi a che valore specifico impostare la sensibilità possiamo almeno aiutarvi a trovare quelle più giusta per voi. Innanzitutto noi vi consigliamo di impostare la sensibilità in game ad un valore molto basso, come ad esempio 5%, e poi modificare i DPI del vostro mouse fino a quando non avrete trovato un valore che si addice a voi. Noi vi suggeriamo di fare in modo che muovendo il mouse da una parte all’altra del vostro tappetino la visuale in gioco faccia un giro di 360° ma, come vi abbiamo già anticipato, la sensibilità è estremamente soggettiva e di conseguenza starà a voi trovare i settaggi che preferite.

Dinamica di Gioco – Overwatch 2: le migliori impostazioni per PC

Adesso è arrivato il momento di parlare delle impostazioni presenti nella categoria dinamica di gioco. Questi setting sono legati principalmente all’HUD e modificandoli potrete avere una migliore esperienza di gioco in generale. Qui sotto potrete trovare le impostazioni presenti in questa categoria che sarà più utile modificare:

Visualizza dettagli uccisioni: On

Riproduci un suono quando un nemico viene eliminato: Off

Riproduci un suono quando un alleato viene eliminato: Off

Salta sempre Killcam: Off

Sposta visuale morte su uccisore: Off

Opacità indicatore: 80%

Opacità icona di resurrezione: 80%

Opacità anello timer abilità: 100%

Intensità silhouette giocatore: 100%

Settings Audio – Overwatch 2: le migliori impostazioni per PC

Infine è arrivato finalmente il momento di parlare dei settaggi audio. Le impostazioni audio vengono spesso messe in secondo piano dai giocatori ma, specialmente in un gioco come Overwatch 2, riuscire a sentire bene è un aspetto davvero importante. Con il giusto mixaggio audio infatti avrete la possibilità di sentire molto più facilmente i passi dei nemici, i rumori delle abilità e tanti altri suoni che possono darvi un serio vantaggio in gioco. Qui di seguito potrete trovare le nostre impostazioni audio consigliate:

Volume principale: 100

Volume effetti sonori: 100

Volume voce in gioco: 80

Volume musica: 0

Volume Chat vocale: 70

Volume microfono chat vocale: 80

Riproduci suoni in background: On

Icona chat vocale su indicatore nome: On

Questo è quanto!

Questo è tutto per quanto riguarda le migliori impostazioni da utilizzare su Overwatch 2. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e smanettare tra le opzioni per migliorare le vostre performance. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più su Overwatch 2, vi consigliamo di tenere d’occhio il nostro sito per tante altre guide dedicate al gioco.

Overwatch 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.