Summer Job: svelati i concorrenti e il trailer del reality italiano targato Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer del nuovo reality italiano Summer Job, svelando anche i concorrenti. Scopriamo di che si tratta

Il 16 dicembre debutterà su Netflix un nuovo reality, tutto italiano. Si tratta di Summer Job, un nuovissimo programma, disponibile per chiunque sia abbonato alla piattaforma. Lo show sarà presentato da Matilde Gioli, celebre per il ruolo di Valentina in Futura, che accompagnerà i concorrenti e il pubblico per 8 puntate.

Di cosa si tratta?

Il nuovo format avrà come protagonisti 10 concorrenti, tra i 18 e i 23 anni, festaioli e poco inclini al lavoro, scelti per passare una memorabile vacanza sulla riviera Maya, in Messico, immersi nel confort di una villa paradisiaca. Il divertimento però durerà poco, giusto il tempo di scoprire che, per continuare il loro viaggio da sogno, dovranno imparare a fare una cosa che non hanno mai fatto prima: lavorare.

Dopo un primo giorno di totale relax, saranno obbligati a guadagnarsi il denaro necessario per continuare la vacanza. Messi alle strette, dovranno fare i conti con la dura realtà e imparare a cavarsela, svolgendo mansioni presso alcune attività locali della riviera. Il tutto sotto il controllo di severissimi boss, pronti a vigilare e giudicare il loro operato. I 10 ragazzi saranno divisi in gruppi e saranno costretti a lavorare come camerieri/e, assistenti a rifugi per animali, addetti/e alla manutenzione e al giardinaggio. E se si rifiutassero? Ovviamente rimarrebbero senza stipendio, correrebbero il rischio di essere eliminati e di lasciare per sempre la meravigliosa villa messicana.

Il cast di Summer Job

Dopo il rilascio del trailer, Netflix ha svelato al pubblico anche chi saranno i giovani concorrenti che prenderanno parte al reality. Conosciamoli insieme:

Angelica: ha 21 anni ed è pugliese. Le piace molto la moda. Ama distinguersi dalle altre ragazze con la sua forte personalità.

ha 21 anni ed è pugliese. Le piace molto la moda. Ama distinguersi dalle altre ragazze con la sua forte personalità. Gian Marco: ha 22 anni, è sardo e vive a Milano. Si è appena laureato in Fashion Design. I suoi amici lo chiamano “Il Baronetto” o “Briatore”. Si definisce un amante del bello.

ha 22 anni, è sardo e vive a Milano. Si è appena laureato in Fashion Design. I suoi amici lo chiamano “Il Baronetto” o “Briatore”. Si definisce un amante del bello. Lavinia : ha 19 anni e vive da sola a Milano. Ha finito il liceo ma si è presa una pausa per decidere cosa vuole fare da grande.

: ha 19 anni e vive da sola a Milano. Ha finito il liceo ma si è presa una pausa per decidere cosa vuole fare da grande. Marina : ha 20 anni e ha origini filippine. Sta vivendo il suo anno sabbatico da quasi due anni. Se dovesse riassumere la sua vita in tre parole sarebbero queste: aperitivi, viaggi e feste.

: ha 20 anni e ha origini filippine. Sta vivendo il suo anno sabbatico da quasi due anni. Se dovesse riassumere la sua vita in tre parole sarebbero queste: aperitivi, viaggi e feste. Matthias : ha 18 anni e viene dal Veneto. Si è diplomato a Londra in un college privato. Non ha mai lavorato.

: ha 18 anni e viene dal Veneto. Si è diplomato a Londra in un college privato. Non ha mai lavorato. Melina : ha 21 anni, è di Torino ma ha origini brasiliane. È una ragazza molto esuberante.

: ha 21 anni, è di Torino ma ha origini brasiliane. È una ragazza molto esuberante. Pietro : ha 20 anni. Apparire per lui è fondamentale. In particolare, ama i suoi boccoli. Per Pietro lavorare e sprecare tempo in cose che non gli piacciono è “crudele”.

: ha 20 anni. Apparire per lui è fondamentale. In particolare, ama i suoi boccoli. Per Pietro lavorare e sprecare tempo in cose che non gli piacciono è “crudele”. Pit : ha 21 anni. Ama il calcio, di cui apprezza la competizione. Non ha mai ricevuto un due di picche da una ragazza.

: ha 21 anni. Ama il calcio, di cui apprezza la competizione. Non ha mai ricevuto un due di picche da una ragazza. Samuele : ha 19 anni e viene da Cuneo. È figlio dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Si definisce un atleta, ma è anche crypto trader. Non vuole rispondere a nessuno, preferisce essere il capo di se stesso.

: ha 19 anni e viene da Cuneo. È figlio dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Si definisce un atleta, ma è anche crypto trader. Non vuole rispondere a nessuno, preferisce essere il capo di se stesso. Sofia: ha 20 anni e abita a Centocelle, un quartiere periferico di Roma. La madre è peruviana. Non ama le regole, vuole solo vivere la vacanza al massimo.

Summer Job è prodotto da Banijay Italia, mentre a capo del progetto troviamo Romina Ronchi. Il reality è diretto da Angelo Poli e scritto da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini con Marco Matteo, Stefano Martinelli, Gabriella Nocera e Alessandro Tassone.

